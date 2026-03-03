Sujeto amenazaba con revelar la data de clientes de Ridery: exigía este monto a través de Binance

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos del CICPC lograron la captura de un ciudadano que pretendía extorsionar a la reconocida plataforma de transporte venezolano Desarrollos Tecnológicos Ridery.

La información la dio a conocer el organismo de seguridad, Douglas Rico, en su cuenta de Instagram, donde precisó que el sujeto quedó identificado como Cristopher Leonardo Guzmán Siciliano (22) quien fue interceptado por las autoridades en la avenida Monseñor Adams de la parroquia Santa Rosa, municipio Valencia.

De acuerdo con la investigación realizada por los funcionarios, Guzmán utilizó sus conocimientos en el área para simular una vulneración en los sistemas de seguridad de la empresa.

El sujeto aseguraba haber sustraído la base de datos confidencial que contiene información detallada de clientes y conductores.

Por lo que bajo esta amenaza, el detenido exigía a la compañía la suma de 14 mil dólares, los cuales debían ser transferidos a través de la plataforma de criptomonedas Binance a cambio de no filtrar la supuesta información en la red.

“Las investigaciones arrojaron que el mismo no poseía dicha data; se trató de una simulación para presionar el pago”, indicó Rico.

El caso ha sido puesto a la orden del Ministerio Público.