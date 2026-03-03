Comida gratis en Houston durante marzo: estos son los puntos de distribución para familias

Suscríbete a nuestros canales

La inseguridad alimentaria representa un desafío constante para miles de residentes en el estado de Texas durante este ciclo anual. Diversas entidades sin fines de lucro refuerzan sus inventarios para garantizar que ninguna familia carezca de suministros nutritivos esenciales.

Las despensas móviles y los centros de acopio fijos operarán con horarios extendidos para facilitar el acceso a los trabajadores. La colaboración entre el sector académico y los bancos de alimentos permite una logística eficiente en puntos estratégicos de alta demanda.

Las autoridades comunitarias informaron sobre los puntos clave de ayuda y dónde entregan comida gratis en Houston durante todo el mes de marzo. Según, Catholic Charities y Dallas College, confirmó que las jornadas inician formalmente este miércoles 4 de marzo.

¿Cuáles son las fechas de distribución de comida gratis y las ubicaciones?

Dallas College organiza una jornada especial bajo la modalidad de autoservicio este miércoles 4 de marzo en el Campus Mountain View. Los voluntarios repartirán las cajas de provisiones en el estacionamiento P2 desde las 10:00 a.m. hasta las 12:00 horas del mediodía.

Por su parte, el Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB) activará un operativo similar el viernes 20 de marzo en UNT Dallas. Los ciudadanos pueden acudir al plantel ubicado en el 7300 University Hills Blvd a partir de las 9:00 a.m.

Collin College Plano también se une a la iniciativa el próximo 5 de marzo con una entrega masiva de víveres en su sede principal. Los interesados solo deben indicar el tamaño de su núcleo familiar al llegar al sitio para recibir la carga correspondiente.

¿Qué iglesias participan y dónde entregan comida gratis en Houston durante marzo ?

Catholic Charities Dallas mantendrá abiertas sus despensas fijas, como la Jan Pruitt Community Pantry en Lancaster, durante todo el mes. Este centro atiende los martes, jueves y sábados en dos turnos diarios para cubrir la demanda de la población local.

La parroquia Our Lady of San Juan de Lagos entregará alimentos todos los lunes de marzo en un horario matutino de 9:30 a.m. a 11:00 a.m. Mientras tanto, el centro Joe’s Pantry ofrecerá servicios los miércoles y viernes para quienes busquen apoyo nutricional sin costo alguno.

En la localidad de Ennis, la Container Pantry recibirá a los beneficiarios de jueves a sábado entre las 8:00 a.m. y las 12:00 horas. Estas instituciones religiosas no exigen registros previos, aunque recomiendan llegar temprano debido a que el servicio se agota con rapidez.

¿Qué requisitos deben cumplir las personas que buscan comida gratis en Houston?

La mayoría de los centros universitarios operan bajo el sistema "Drive Thru", por lo que los solicitantes deben asistir necesariamente en un vehículo. Los voluntarios colocan las bolsas directamente en la cajuela para mantener los protocolos de seguridad y agilizar el flujo.

No se requiere una cita previa ni documentos de identificación complejos para recibir los beneficios de las despensas móviles durante este periodo. Las organizaciones sugieren asistir con el tanque de combustible suficiente para las filas de espera que suelen formarse en los planteles.

Estas jornadas de marzo buscan aliviar la presión económica de los hogares tejanos ante el incremento de los precios en supermercados. La red de asistencia estatal garantiza una cobertura amplia para residentes de Dallas, Houston, Plano y las áreas rurales cercanas.

