Golpe al maltrato animal en California: desmantelan red de gallos de pelea en Sonoma

Las autoridades del Condado de Sonoma mantienen una vigilancia estricta sobre las actividades ilícitas que involucran el maltrato de especies en zonas rurales. Estos operativos buscan erradicar las estructuras de apuestas ilegales que operan en las periferias de las ciudades principales.

El bienestar animal constituye una prioridad para los agentes que patrullan las áreas agrícolas, donde este tipo de delitos suelen ocurrir en propiedades privadas. La detección de estos centros requiere labores de inteligencia y denuncias ciudadanas que permitan intervenciones precisas y efectivas.

La presencia de elementos para el combate de aves en granjas comunes alerta sobre la profesionalización de estas redes delictivas en la región. Los investigadores analizan cada evidencia para identificar a todos los involucrados en la cadena de organización de los eventos.

La oficina del Alguacil del Condado de Sonoma confirmó que desarticuló una red de gallos de pelea, unas 833 aves fueron incautadas en una propiedad de Stony Point Road. Además, detalló que el operativo ocurrió el pasado 25 de febrero en las afueras de Santa Rosa.

¿Qué elementos hallaron en la red de gallos de pelea?

Durante el registro de la propiedad en la cuadra 3000, los agentes de la Unidad de Delitos Rurales encontraron navajas metálicas y cronómetros de precisión. También decomisaron registros de apuestas detallados que demuestran la magnitud económica de los combates ilegales que allí se realizaban.

El informe policial destaca el hallazgo de medicamentos veterinarios y suplementos vitamínicos utilizados para potenciar el rendimiento físico de los animales de combate. Estos insumos confirman que las aves recibían un entrenamiento específico para aumentar su agresividad y resistencia en el ruedo.

Un hombre resultó arrestado en la escena bajo sospecha de crueldad animal y cargos relacionados con la promoción de peleas de aves en el condado. El sospechoso ingresó a la cárcel local, aunque recuperó su libertad posteriormente bajo un esquema de supervisión judicial.

¿Cuál fue el destino de las aves incautadas?

Lamentablemente, las autoridades confirmaron el sacrificio de la totalidad de las aves confiscadas debido a su comportamiento extremadamente agresivo hacia otros animales. El Alguacil explicó que la crianza específica de estos ejemplares impide su reubicación segura en granjas productivas comunes.

La naturaleza combativa de estos gallos representa un peligro constante para cualquier otra especie en un entorno de convivencia normal en el campo. Por esta razón, el protocolo de sanidad animal dictaminó la eliminación de los ejemplares para evitar incidentes violentos en el futuro.

"Estos animales son criados para ser agresivos, lo que hace su reubicación prácticamente imposible", señalaron los portavoces oficiales del Condado de Sonoma tras el procedimiento. La decisión técnica responde a estándares de seguridad animal que rigen en todo el estado de California.

