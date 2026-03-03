Comida gratis en Los Ángeles: este es el calendario de entrega de la semana

Suscríbete a nuestros canales

Las familias del condado de Los Ángeles cuentan con una sólida red de apoyo alimentario durante este mes de marzo de 2026, diseñada para contrarrestar el impacto de la inflación en la canasta básica.

El Banco Regional de Alimentos de Los Ángeles, junto a diversas organizaciones comunitarias y religiosas, lidera esta iniciativa que garantiza el acceso a productos frescos, lácteos y granos esenciales.

Esta movilización masiva busca asegurar que ninguna comunidad local enfrente inseguridad alimentaria, ofreciendo puntos de distribución estratégicos en Glendale, Hollywood y el centro de la ciudad.

El despliegue de estos recursos resulta importante para mantener la estabilidad económica de los hogares más vulnerables mientras los precios de los víveres continúan en ascenso.

Fechas

Según detalla La Nación, estas son las fechas para esta semana:

Miércoles

Manos Que Sobreviven: atiende de 7 a 14 hs, en 2930 Fletcher Dr, Los Ángeles, CA.

atiende de 7 a 14 hs, en 2930 Fletcher Dr, Los Ángeles, CA. Iglesia Ortodoxa Copta de la Santísima Virgen María: ofrecerá ayuda el tercer miércoles, 18 de marzo, de 9 a 10 hs, en 4900 Cleland Avenue, Los Ángeles, CA.

ofrecerá ayuda el tercer miércoles, 18 de marzo, de 9 a 10 hs, en 4900 Cleland Avenue, Los Ángeles, CA. Iglesia Cristo Nuestro Pastor: atiende de 10 a 1 hs, en 3571 Eagle Rock Blvd, Los Ángeles, CA.

atiende de 10 a 1 hs, en 3571 Eagle Rock Blvd, Los Ángeles, CA. El centro de los sueños (Drew St): brinda asistencia de 10.30 a 11.30 hs, en 3135 Drew St, Los Ángeles, CA.

brinda asistencia de 10.30 a 11.30 hs, en 3135 Drew St, Los Ángeles, CA. Iglesia Luterana de Hollywood: ofrece alimentos de 11 a 13 hs, en 1733 N. New Hampshire Ave., Hollywood, CA.

ofrece alimentos de 11 a 13 hs, en 1733 N. New Hampshire Ave., Hollywood, CA. MFP-Glendale Community College - Campus Verdugo: atiende el primer miércoles del mes, 4 de marzo, de 13 a 15 hs, en 1500 N Verdugo Rd, Glendale, CA.

atiende el primer miércoles del mes, 4 de marzo, de 13 a 15 hs, en 1500 N Verdugo Rd, Glendale, CA. Iglesia Adventista del Séptimo Día Hispana Central de Glendale: brinda asistencia el segundo y cuarto miércoles del mes (11 y 25 de marzo), de 15 a 17 hs, en 901 E. Broadway, Glendale, CA.

brinda asistencia el segundo y cuarto miércoles del mes (11 y 25 de marzo), de 15 a 17 hs, en 901 E. Broadway, Glendale, CA. Iglesia Comunitaria de Silverlake: ofrece ayuda de 17 a 18.30 hs, en 2930 Hyperion Ave, Los Ángeles, CA.

Jueves

Iglesia Adventista del Séptimo Día de Filipinas Central: atienden el segundo y cuarto jueves del mes (12 y 26 de marzo), de 9 a 12 hs, en 777 Colorado Boulevard, Los Ángeles, CA.

atienden el segundo y cuarto jueves del mes (12 y 26 de marzo), de 9 a 12 hs, en 777 Colorado Boulevard, Los Ángeles, CA. El centro de los sueños (Glendale Blvd): brinda comida gratis de 10.30 a 11.30 hs, en 1100 Glendale Blvd, Los Ángeles, CA.

brinda comida gratis de 10.30 a 11.30 hs, en 1100 Glendale Blvd, Los Ángeles, CA. Iglesia de la Comunidad Iglesia Presbiteriana: brinda asistencia el 5 y 19 de marzo, de 10.30 a 12.30 hs, en 115 N. Ave 53, Los Ángeles, CA.

brinda asistencia el 5 y 19 de marzo, de 10.30 a 12.30 hs, en 115 N. Ave 53, Los Ángeles, CA. Vivienda comunitaria de Hollywood: atiende de 15 a 17 hs, en 5020 W. Santa Monica Boulevard, Los Ángeles, CA.

Viernes

Centro de atención médica comunitaria de los tres estados: ofrece asistencia de 10 a 13 hs, en 4137 Verdugo Road, Los Ángeles, CA.

ofrece asistencia de 10 a 13 hs, en 4137 Verdugo Road, Los Ángeles, CA. Iglesia Pentecostal Esmirna: atención de 10 a 13 hs, en 5414 N. Figueroa Street, Los Ángeles, CA.

atención de 10 a 13 hs, en 5414 N. Figueroa Street, Los Ángeles, CA. MFP-Glendale Community College - Campus Garfield: 6 de marzo, de 13 a 15 hs, en 1122 E Garfield Ave, Glendale, CA.

Sábado

Iglesia Comunitaria Metropolitana de Los Ángeles: brinda ayuda de 7.30 a 9.30 hs, en 4607 Prospect Avenue, Los Ángeles, CA.

brinda ayuda de 7.30 a 9.30 hs, en 4607 Prospect Avenue, Los Ángeles, CA. Iglesia Luterana Eagle Rock: atienden el segundo y cuarto sábado del mes (14 y 28 de marzo), de 10.30 a 12.00 hs, en 5032 N Maywood Ave, Los Ángeles, CA.

Otras opciones

Para quienes requieran asistencia adicional, instituciones como World Harvest Food Bank y Bienestar Human Services mantienen sus puertas abiertas en ubicaciones fijas.

Las autoridades recomiendan a los residentes verificar los horarios específicos antes de asistir y utilizar herramientas digitales como Food Oasis LA o la línea 211 para localizar el centro más cercano a su domicilio.

Esta colaboración entre el sector público y privado no solo alivia el bolsillo de los ciudadanos, sino que refuerza el tejido social de Los Ángeles en un periodo de desafíos financieros, consolidando un sistema de ayuda directa que llega hasta el corazón de cada barrio.

