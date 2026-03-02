Reinauguran Parque de Mascotas La Lagunita en Caracas

Unos mil metros cuadrados fueron recuperados en el municipio El Hatillo, destinados para el disfrute de los peludos que son miembros de nuestras familias. El Parque de Mascotas La Lagunita ya abrió sus puertas para el disfrute tanto de los perros, como de los propios cuidadores.
Una serie de novedades hacen de este espacio un sitio ideal para los consentidos de cuatro patas. Las autoridades de la Alcaldía de El Hatillo indicaron que el parque fue recuperado gracias a la contribución de vecinos, empresas privadas y la propia gestión municipal de El Hatillo.
La principal novedad del parque es que funcionará en un horario corrido de 7 am hasta las 10 pm. Las autoridades indican que el horario fue adaptado para aquellos visitantes que por situación laboral no tienen tiempo para sacar a sus mascotas a pasear y dar una vuelta en horarios convencionales.
La obra civil de recuperación incluyó la instalación de 83 metros lineales de cerca perimetral de alta resistencia, un cuarto para el resguardo del sistema eléctrico y un avanzado sistema de riego para el mantenimiento del ornato.
La infraestructura del parque destaca por la colocación de 750 metros cuadrados de grama natural y 100 metros lineales de caminerías, senderos que permiten que los vecinos y sus caninos transiten de manera cómoda y segura por todo el recinto. Para el confort de los visitantes, se instalaron diversos bancos, entre ellos uno central de concreto con ornato y luces decorativas. Esta área social se complementa con un sistema de iluminación integrado por lámparas de alta eficiencia.
El Alcalde de El Hatillo, Fernando Melena, manifestó que el parque prioriza la higiene mediante la disposición de papeleras convencionales y dos contenedores exclusivos para desechos de mascotas. Asimismo, se habilitó un bebedero de agua especializado para garantizar la hidratación de los animales durante su permanencia.
