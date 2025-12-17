Terminal de El Hatillo alcanza cifras récord de movilidad: estas son las rutas con mayor demanda

Suscríbete a nuestros canales

El terminal de pasajeros municipal de El Hatillo cumplió su cuarto aniversario, consolidándose como un punto clave para la movilidad en la zona.

Según los registros oficiales, entre los meses de agosto y noviembre de este año, un total de 358.008 personas utilizaron estas instalaciones para desplazarse tanto dentro como fuera del municipio.

Actualmente, el terminal cuenta con seis andenes que organizan las distintas rutas, permitiendo que el flujo de pasajeros se mantenga ordenado y bajo la supervisión de personal capacitado.

Un espacio moderno y seguro para los vecinos

La gestión municipal resaltó que el éxito del terminal se debe al mantenimiento constante y al comportamiento cívico de quienes lo usan. Contar con una sala de espera digna y un sistema centralizado permite eliminar las paradas informales que antes generaban desorden en las calles.

Los usuarios y visitantes aseguran que el trato del personal y la sensación de seguridad son los aspectos más valiosos de esta obra.

Rutas con mayor afluencia de pasajeros

El movimiento de ciudadanos durante los últimos cuatro meses se divide en diferentes destinos que conectan a El Hatillo con el resto de la ciudad y sus zonas rurales. Las rutas con mayor demanda fueron:

Hacia Caracas : la ruta a El Silencio lideró con 132.702 usuarios, seguida por Chacaíto con 115.259 y Plaza Las Américas con 36.061 personas.

: la ruta a El Silencio lideró con 132.702 usuarios, seguida por Chacaíto con 115.259 y Plaza Las Américas con 36.061 personas. Otras conexiones: las rutas hacia Parque Miranda y Las Minas de Baruta sumaron más de 22.000 pasajeros entre ambas.

Movilidad interna y transporte rural

El terminal también funciona como el corazón del transporte propio del municipio. Las unidades de Bus El Hatillo trasladaron a 19.879 personas hacia zonas como Turgua y Sabaneta.

Por su parte, el servicio de MotoBus El Hatillo facilitó el traslado de 8.744 ciudadanos hacia sectores de difícil acceso como La Unión y Los Robles, mientras que las líneas privadas internas movilizaron a otros 22.814 pasajeros.

