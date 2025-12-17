En video: Backstreet Boys miran al pasado y sacuden las redes con un regreso inesperado

Suscríbete a nuestros canales

El tiempo pasa, pero hay canciones que se resisten a envejecer. Backstreet Boys volvió a comprobarlo al reaparecer en redes sociales con una nueva recreación de I Want It That Way, el tema que los convirtió en un fenómeno global a finales de los años 90.

A 26 años de su lanzamiento, Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean y Kevin Richardson despertaron la nostalgia de millones de fans con un clip que rinde homenaje a uno de los momentos más icónicos de su carrera.

Un guiño directo a la nostalgia que conquistó a los fans

El video, publicado el pasado 15 de diciembre, muestra a los cinco integrantes recreando escenas que remiten de forma inmediata al videoclip original. Vestuario claro, gestos reconocibles y una puesta en escena minimalista bastaron para que las redes se inundaran de comentarios celebrando el regreso simbólico de una era que marcó a toda una generación.

Lejos de intentar reinventar la canción, la banda apostó por respetar la esencia que convirtió el tema en un clásico del pop. Algunos pasos, miradas y encuadres evocan directamente el imaginario visual de 1999, logrando que el homenaje se sienta auténtico y no forzado.

Un clásico que sigue marcando la cultura pop

Desde su estreno original, I Want It That Way no solo lideró listas de éxitos, sino que se convirtió en un símbolo del auge de las boy bands y del sonido pop que definió el cambio de milenio. Su melodía y su letra siguen siendo reconocidas incluso por quienes no vivieron de cerca esa época dorada.

El hecho de que, más de dos décadas después, la canción continúe generando conversación demuestra su peso cultural. Esta nueva versión no busca competir con la original, sino reafirmar su lugar en la historia de la música, recordando por qué Backstreet Boys logró trascender modas y mantenerse vigente con el paso del tiempo.

Una jugada estratégica rumbo a Las Vegas

Detrás del aire nostálgico, el relanzamiento tiene un objetivo claro: reforzar la expectativa en torno a la serie de shows que la agrupación prepara en Las Vegas. Estos conciertos, planteados como un recorrido por sus mayores éxitos, ya registran entradas agotadas, confirmando que el interés por la banda sigue intacto.

Según explicaron los propios integrantes, el clip fue grabado durante una intensa jornada de rodaje promocional de la gira. Inspirados por la atmósfera del set, (un avión, un hangar y el vestuario blanco) decidieron capturar la actuación en una sola toma, dejándose llevar por la nostalgia y cerrando el proyecto con una sensación que describieron como “mágica”. Una muestra más de que, cuando se trata de conectar con su público, Backstreet Boys sabe exactamente qué teclas tocar.

