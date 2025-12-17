Ricky Martin desmiente foto íntima con influencer español: Nunca nos hemos conocido

Suscríbete a nuestros canales

Una fotografía que mostraba a Ricky Martin junto al influencer español Mario Salvador, aparentemente en un apartamento en España, comenzó a circular rápidamente en diversas plataformas. La imagen, donde ambos aparecían semidesnudos y cubiertos con toallas, fue compartida por el propio Salvador en su cuenta de Instagram, insinuando un supuesto encuentro. Ante la viralización, el artista no tardó en responder. En la sección de comentarios de la publicación, Martin escribió de manera firme y clara: "No, no, no, no. No mienta caballero. Nunca nos hemos conocido. Quién sabe si algún día, pero aún no".

¿Un posible encuntro?

Tras la negativa del cantante, Mario Salvador respondió con un video dirigido a Martin, en el que le dice: "Ricky, haz que suceda. No muerdo", una invitación que prolongó el intercambio público. El propio Ricky Martin y varios medios confirmaron que la polémica imagen fue generada completamente mediante inteligencia artificial (IA) y no corresponde a una situación real. El hecho de que Martin estuviera presentándose en España la semana previa contribuyó a que algunos usuarios dieran crédito inicial al contenido falso.

Un contexto personal que alimenta la especulación

El episodio ocurre en un momento particular de la vida del artista. Ricky Martin está soltero desde julio de 2023, tras finalizar su matrimonio de seis años con el artista Jwan Yosef por "diferencias irreconciliables". En el proceso de divorcio, el cantante solicitó la custodia compartida de sus dos hijos menores y continúa criando como padre soltero a sus gemelos mayores. Esta coyuntura personal alimentó las especulaciones en torno a la imagen falsa y la respuesta del influencer.

