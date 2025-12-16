Capturan al hijo de de Rob Reiner por asesinato: detalles del caso

Suscríbete a nuestros canales

La tarde del domingo 14 de diciembre, la hija menor de la familia, Romy Reiner de 28 años, encontró los cuerpos de sus padres en su casa del exclusivo barrio de Brentwood, Los Ángeles. Los servicios de emergencia acudieron a la vivienda tras una llamada por una "emergencia médica" y declararon fallecidos en el lugar a Rob Reiner, de 78 años, y a su esposa Michele Singer Reiner, de 68. Las primeras investigaciones determinaron que las muertes fueron por homicidio, aparentemente por múltiples heridas de arma blanca. Menos de seis horas después, en un operativo que incluyó a los alguaciles federales, la policía localizó y arrestó a su hijo Nick Reiner, de 32 años, en un área pública cerca de la Universidad del Sur de California sin que ofreciera resistencia.

Cargos máximos y una larga sentencia

Este martes 16 de diciembre, la Fiscalía del Condado de Los Ángeles anunció que presentará dos cargos de asesinato en primer grado contra Nick Reiner. El fiscal Nathan Hochman señaló que los cargos incluyen las circunstancias especiales de múltiples asesinatos y una alegación adicional por el uso de un arma peligrosa y mortal: un cuchillo. Esto eleva la pena máxima a cadena perpetua sin libertad condicional o la pena de muerte. Aunque no se ha decidido si se buscará la última, el fiscal indicó que considerarán los deseos de la familia. Reiner está detenido sin derecho a fianza en la cárcel de las Torres Gemelas, bajo supervisión especial por riesgo de suicidio. Su primera comparecencia judicial se ha retrasado por razones médicas no especificadas.

Antecedentes de lucha y un conflicto previo

Nick Reiner tenía una relación compleja y pública con sus padres, marcada por una lucha de décadas contra la adicción a las drogas. Desde los 15 años pasó por múltiples centros de rehabilitación y experimentó periodos de indigencia. Su historia inspiró la película de 2015 "Being Charlie", que co-escribió y que su padre, Rob, dirigió, un proyecto que, según ambos, los unió más. Recientemente, Nick vivía en una casita de invitados en la propiedad de sus padres, y su madre había expresado preocupación por su salud mental en las últimas semanas. Horas antes de los asesinatos, Nick y Rob tuvieron una discusión breve pero intensa durante una fiesta navideña en la casa del presentador Conan O'Brien la noche del sábado, según testigos.

Un legado familiar destrozado

El caso conmociona a Hollywood, donde Rob Reiner era una figura querida y respetada, desde su actuación en "All in the Family" hasta dirigir clásicos como "Cuando Harry conoció a Sally" y "The Princess Bride". Él y Michele, fotógrafa y productora, llevaban 36 años casados y eran conocidos activistas y filántropos. La noticia provocó un torrente de condolencias de amigos y colegas, entre ellos Barack y Michelle Obama, quienes tenían una cena con los Reiner el domingo por la noche. El actor Billy Crystal, amigo íntimo de la pareja, acudió a la casa tras el descubrimiento para consolar a la familia. La tragedia destrozó una historia familiar que, a pesar de los desafíos públicos, parecía estar en un momento de unión, celebrando juntos el estreno de "Spinal Tap 2" apenas tres meses atrás.

