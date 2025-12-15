Nick Reiner bajo la lupa: así es la vida del hijo del director de cine Rob Reiner, asesinado en Los Ángeles

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad de Hollywood se ha visto sacudida por una tragedia que involucra a una de sus familias más prominentes. Nick Reiner, hijo del aclamado director Rob Reiner, es el principal sospechoso en el asesinato de sus propios padres ocurrida en su residencia de Brentwood, Los Ángeles.

La noticia no solo es devastadora por la pérdida de Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, sino por el sombrío trasfondo que rodea la vida de su hijo, Nick.

¿Quién es Nick Reiner?

Nick Reiner, de 32 años de edad, es el hijo mediano de Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer Reiner, a diferencia de sus famosos padres, siempre ha estado en el ojo público más por sus luchas personales que por sus logros profesionales.

Aunque es un es un cineasta y guionista, debido a que eligió seguir los pasos creativos de su padre, trabajando detrás de cámaras. La parte más conocida y documentada de su vida es su larga y dolorosa batalla contra la adicción a las drogas.

Esta lucha comenzó en su adolescencia y, según fuentes cercanas, lo llevó a períodos de inestabilidad, incluyendo estancias en la calle, a pesar del inmenso apoyo de su familia.

En un giro íntimo y catártico, Nick canalizó su dolor y sus experiencias en el arte, él coescribió el guion de la película de 2015, Being Charlie, la cual fue dirigida por su padre.

La cinta es un relato semi-autobiográfico y descarnado sobre el viaje de un joven de 18 años a través de múltiples centros de rehabilitación por problemas de adicción, reflejando de cerca las vivencias de Nick.

La tragedia que lo involucra

El director Rob Reiner (78 años) y su esposa Michele Singer Reiner (68 años) fueron encontrados sin vida dentro de su vivienda con heridas de arma blanca, confirmándose un homicidio.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) inició inmediatamente una investigación, y las pruebas rápidamente condujeron a su hijo.

Nick Reiner fue arrestado y está bajo custodia policial como el principal y, por ahora, único sospechoso de los asesinatos. La fianza se fijó en una cifra millonaria ($4 millones de dólares), reflejando la gravedad del presunto crimen.

