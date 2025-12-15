En imágenes: Karol G sorprende a sus seguidores con radical cambio de look

Suscríbete a nuestros canales

La cantante colombiana Karol G regresó como la reina de las tendencias, pero esta vez no por un nuevo hit musical, sino por una decisión de belleza espontánea y sorprendente.

La arista paisa, conocida como "La Bichota", decidió tomar las riendas de su estilo y se cortó el cabello ella misma, compartiendo el inesperado resultado a través de sus redes sociales.

En una serie de historias, Karol G mostró los mechones de cabello que había cortado, confesando que la motivación fue simple y muy honesta: "Me corté el pelo yo misma anoche para aprovechar la temporada pa' que me crezca bien sanito."

La larga melena que había lucido durante meses desapareció, dando paso a un corte bob despeinado, un estilo que cae justo por encima de sus hombros. Este look le confiere un aire fresco, juvenil y audaz, marcando un cambio visual significativo.

Para sus seguidores, la acción de Karol G es más que un simple arreglo de belleza; representa un poderoso símbolo de renovación y cierre de ciclos. La artista viene de un 2025 monumental, lleno de récords, premios Latin Grammy y una gira mundial exitosa.

