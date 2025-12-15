Regresa Berlín: Netflix lanza el tráiler del exitoso spin off de “La Casa de Papel”

Suscríbete a nuestros canales

La primera imagen del tráiler es tan impactante como reveladora: Berlín (Pedro Alonso) yace con los ojos cerrados y sangre brotando de su pecho. Este dramático inicio da paso a la energía de Sevilla, donde el personaje, con su característica ironía, cita el dicho: "¿No dicen que un ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón? Pues, vamos por los 100". La trama gira en torno a un plan retorcido: la banda fingirá robar el célebre cuadro La dama del armiño de Leonardo da Vinci, pero su objetivo real es el Duque de Málaga y su esposa, una pareja que ha cometido el error de intentar chantajear al ladrón más sofisticado. Este desafío, promete el avance, despertará el lado más oscuro y vengativo de Berlín.

Nuevas Incorporaciones: Un Corazón por Robar y Enemigos de Alta Alcurnia

El elenco de la serie se fortalece con la llegada de personajes que añadirán nuevas capas de conflicto. La actriz Inma Cuesta se une como Candela, una sevillana descrita como temperamental y una nueva integrante de la banda que está destinada a robarle el corazón a Berlín. Por otro lado, la pareja antagonista estará encarnada por José Luis García-Pérez como el excéntrico Duque de Málaga y Marta Nieto como la refinada Duquesa. Ellos representan la nueva clase de "criminales" a los que Berlín y su equipo enfrentarán.

El Fenómeno que Justifica el Regreso: Un Spin-Off Triunfador

El regreso de la serie se basa en el éxito indiscutible de su primera temporada. Tras su estreno en 2023, Berlín se convirtió en un fenómeno global, siendo la serie más vista de Netflix en sus primeros tres días, con más de 74 millones de horas reproducidas. Su popularidad fue tan duradera que se mantuvo en el Top 10 mundial durante siete semanas consecutivas, acumulando un total de 348 millones de horas visualizadas. De hecho, se coronó como la serie no inglesa más vista de la plataforma en la primera mitad de 2024, superando a producciones como El caso Asunta.

De París a Sevilla: Un Cambio de Escenario con Sello Español

La nueva temporada abandona las calles de París para sumergirse en el corazón de España. Sevilla se convierte en el escenario protagonista del nuevo golpe, ofreciendo una estética visual vibrante marcada por la arquitectura y el flamenco. El rodaje también tuvo lugar en otras localizaciones españolas como Madrid, San Sebastián y Peñíscola. El equipo creativo que garantiza la esencia del universo original regresa en pleno, con Álex Pina y Esther Martínez Lobato al frente de la creación y el guion, y un equipo de dirección compartido entre Albert Pintó, David Barrocal y José Manuel Cravioto.

La Cita en el Calendario: La Fecha Oficial del Próximo Golpe

La espera tiene una fecha de fin. Netflix ha confirmado que "Berlín y la dama del armiño" se estrenará globalmente en su plataforma el próximo 15 de mayo de 2026. La temporada constará de ocho episodios, manteniendo el formato de la entrega anterior. El regreso del carismático y maquiavélico ladrón, acompañado de su banda original —Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández y Joel Sánchez—, promete otra dosis de ingenio, acción y pasión desbordada.

