¡Insólito! Taylor Swift recompensa a su equipo con un impresionante bono: esta es la suma que los dejó en shock

Suscríbete a nuestros canales

La estrella pop, Taylor Swift, vuelve a demostrar por qué es considera un fenómeno por sus fans.

La cantante, dueña de la gira más lucrativa de la historia, The Eras Tour, decidió compartir una parte gigantesca de su éxito con las miles de personas que la acompañaron en esta odisea musical, reportó Rolling Stone.

La increíble noticia se confirmó con el reciente estreno de su nueva docuserie, The End of an Era (disponible en Disney+), donde se vio la emotiva reacción de su equipo al descubrir el impresionante monto.

Esta movida fue vista no es solo un gesto de gratitud, sino también una declaración de intenciones por parte de la cantante, quien busca cambiar las reglas del juego en la industria para que el éxito beneficie a todos.

El regalo de cifras monumentales

El documental reveló el momento exacto en que Taylor Swift se reúne con su personal (músicos, bailarines, personal operativo y más) para compartir la noticia.

Aunque en la serie se tuvo que silenciar la cifra en el momento de la lectura, la confirmación ya había corrido como pólvora, $197 millones de dólares a repartir entre todo su equipo.

Tras el anuncio, la conmoción fue total y con razón. Se confirmó que el bono se tradujo en una suma de $100.000 dólares por cabeza para cada una de las 1.970 personas a cargo.

Pero la generosidad de la superestrella no terminó ahí: la cantante se tomó el tiempo de escribir cartas escritas a mano para agradecer el trabajo de cada uno de sus colaboradores, una tarea que, según ella, le llevó un par de semanas, ¡pero fue divertida!

¿Hay intención detrás del "Día de Bonificación"?

Taylor Swift dejó muy claro que su objetivo al hacer este bono público es sentar un precedente en la industria.

Según reveló en el audiovisual, ella estableció el "Día de Bonificación" en cada etapa de la gira. "Establecer un precedente con The Eras Tour es muy importante para mí," señaló.

"Si la gira genera más ingresos, el equipo recibe una bonificación mayor". Con esto, la artista busca que el éxito no sea solo para el protagonista del show, sino un beneficio compartido.

La gira histórica que lo hizo posible

Según reportes, la superestrella logró recaudar más de $2 mil millones de dólares, gracias a la venta de más de 10 millones de tickets a lo largo de sus 149 fechas. Una cifra estratosférica que le permitió a Taylor Swift ser la jefa más dadivosa.

Además de repartir esta fortuna, Taylor Swift invirtió las ganancias restantes de su mega-gira en un logro personal y profesional trascendental: la recuperación de los derechos de sus masters.

La cantante logró comprar el control total de sus primeros seis álbumes, cumpliendo su sueño de tener autonomía sobre su música, algo que solo pudo hacer gracias al apoyo incondicional de sus fans y el éxito masivo de The Eras Tour.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube