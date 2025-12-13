¡Música tejana llora al guardián! Fallece Abraham Quintanilla: así conservó la memoria de su hija Selena

Suscríbete a nuestros canales

El mundo de la música tejana está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Abraham Quintanilla, la figura central detrás del éxito de la icónica cantante Selena.

A través de su cuenta de Instagram, su hijo A.B Quintanilla, anunció el deceso del productor y empresario, de 86 años de edad.

La noticia marca el fin de una era para la familia Quintanilla y para los millones de seguidores que crecieron con la música impulsada por su visión y dedicación.

¿Qué se conoce sobre su muerte?

Su hijo, A.B. Quintanilla, compartió su dolor en un breve pero emotivo mensaje.

"Con gran pesar les comunico que mi papá falleció hoy", escribió el hermano de Selena en su cuenta oficial de Instagram.

Pese al anuncio, hasta el momento no se revelan las causas de la muerte del patriarca de la familia, manteniendo los detalles de su partida en la esfera privada.

Una vida dedicada a la música tejana

Abraham Isaac Quintanilla Jr., nacido en Corpus Christi, Texas, en febrero de 1939, fue una pieza clave en la escena musical.

En su juventud, formó parte de la banda Los Dinos en las décadas de 1950 y 1960. Sin embargo, su mayor impacto lo lograría al convertirse en el motor y mánager del talento de sus hijos, destacando la superestrella Selena.

El impulsor de Selena y Los Dinos

Quintanilla fue la fuerza detrás de la creación de la banda familiar Selena y Los Dinos, en la que también participaban su hijo A.B. y su hija Suzette.

Al detectar el talento de Selena desde su niñez, retomó su vocación musical para guiar a su hija a un éxito sin precedentes, fungiendo como su productor y mánager hasta el trágico asesinato de la cantante.

Conservando el legado de la 'Reina del Tex-Mex'

Tras el fallecimiento de Selena, Abraham Quintanilla dedicó sus esfuerzos a mantener viva la memoria y obra de su hija.

Fundó Q-Productions, una firma musical encargada de administrar el catálogo de Selena. Además, fue productor ejecutivo de la película biográfica de 1997 sobre la vida de la cantante y es el impulsor del Museo Selena en Corpus Christi.

En 2021, también compartió su historia en las memorias tituladas A Father's Dream: My Family's Journey in Music.

