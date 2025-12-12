La picante confesión de Aylín Mújica: Salí con un aristócrata de la música mexicana

Suscríbete a nuestros canales

Con su característica picaría, Aylín Mújica narró sin tapujos una salida que comenzó como una cita de ensueño. "Salí con una persona de la aristocracia de la música mexicana", comenzó contando en el programa Secretos de Villanas de Canela TV. La velada, según describió, fue deliciosa y con una "plática espectacular", que culminó en un hotel de la Ciudad de México. La actriz, impresionada por su acompañante, llegó a pensar: "Aquel macho, yo dije, me va a dar la arrastrada de mi vida". Sin embargo, la expectativa dio un vuelco total cuando, tras comenzar a llorar, el hombre sacó de la mesa de noche un inusual objeto íntimo.

Una "flor" con siete pétalos

El momento clave de la anécdota llegó con un elemento sorpresa que descolocó por completo a Mújica. De la gaveta, su acompañante extrajo "un consolador en forma de flor", que, en detalle, "tenía siete pétalos" y, según la actriz, "cada pétalo daba un masaje diferente". Entre risas y el asombro de las demás panelistas, Mújica relató cómo él le pidió que se lo colocara, describiendo el funcionamiento del artefacto.

Pistas que conducen a un misterio

Ante la insistencia del panel por develar la identidad del famoso, las demás participantes comenzaron a tratar de adivinar la identidad del galán, se mencionaron apellidos como "Fernández", "Los Aguilar" y "Castro", sembrando más curiosidad pero sin confirmar nada. Finalmente, se rehusó categóricamente a dar el nombre, escondiéndose tras el dicho popular: "Se dice el pecado, pero no el pecador". Justificó su silencio con una frase jocosa pero contundente: "Yo no quiero amanecer con la boca llena de hormigas por andar diciendo a qué famoso le gusta que le siembren un jardín botánico en el culete", dejando el misterio flotando en el aire y asegurando la especulación en redes sociales.

"Secretos de Villanas", el reality donde nada es guion

Esta revelación se dio en el contexto ideal: la segunda temporada de Secretos de Villanas, un reality de Canela TV que reúne a icónicas actrices de telenovelas. El formato, descrito por la propia Mújica como libre de guion, está diseñado para que "muchas verdades salgan a la luz" en medio de conflictos y reconciliaciones. En esta edición, las villanas viajaron a una lujosa villa en British Columbia, Canadá, con el propósito declarado de hacer las paces, aunque el resultado, según adelantó Mújica, incluyó que "una de las villanas se fue antes de tiempo" por los conflictos.

