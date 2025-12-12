¡De Venezuela para el mundo! Georgina Rodriguez utiliza un tema de Alleh y Yorghaki para uno de sus videos

Suscríbete a nuestros canales

Georgina Rodríguez dio un paso audaz al musicalizar uno de sus videos con "La Ciudad". La canción, con su ritmo urbano y letras que hablan de romance y brillo nocturno, complementa a la perfección la narrativa visual de lujo y sofisticación que Rodríguez construye meticulosamente para sus más de 71 millones de seguidores.

2025: el año en que el dúo pasó "de 'La Ciudad' al mundo"

La elección de Georgina no podría ser más oportuna. 2025 ha sido, sin duda, el año de Alleh y Yorghaki. Los hermanos originarios de Valencia (Venezuela) han revolucionado la escena del pop urbano con un sonido que fusiona melancolía, ritmos tropicales como el merengue, y una intensidad emocional muy propia. Su éxito se mide en cifras contundentes: su tema "Capaz (merenguetón)" supera los 400 millones de reproducciones en Spotify y obtuvo certificación de platino en España. Además, su talento fue coronado con un Premio Juventud en la categoría Tropical Mix y una nominación al Grammy Latino, confirmando su impacto imparable.

El futuro suena a éxito

Con "La Ciudad" como bandera, Alleh y Yorghaki están listos para consolidarse como superestrellas globales. El respaldo involuntario pero significativo de Georgina Rodríguez se suma a una lista creciente de logros: colaboraciones internacionales, un álbum debut que funciona como un fenómeno generacional y una gira que promete sold outs. El futuro del dúo venezolano no solo suena bien, sino que ya tiene un altavoz de lujo.

