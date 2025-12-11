¿Hubo relación amorosa entre Ricky Montaner y Sebastián Yatra? Todo sobre la confesión que enciende las redes

Suscríbete a nuestros canales

Durante una entrevista, Ricky Montaner soltó una frase que inmediatamente corrió como pólvora en plataformas digitales. Hablando de su colaboración con el cantante colombiano Sebastián Yatra, Montaner afirmó con naturalidad: "Sebastián y yo tuvimos una relación amorosa corta". El músico continuó describiendo ese vínculo con un símil creativo: "Donde escribíamos canciones casi como hacer el amor", y destacó que de ese periodo nació una canción que ambos sintieron como "realmente especial". La mención de que esto ocurrió antes de la relación de Yatra con la cantante española Aitana añadió más leña al fuego de la especulación inmediata.

La reacción viral de los fans

Las declaraciones de Montaner provocaron una reacción instantánea y masiva en redes sociales, donde los usuarios mostraron una mezcla de incredulidad, sorpresa y humor. Comentarios como "Mis ojos ya nunca lo verán igual" se viralizaron, reflejando la perplejidad inicial. La confusión llegó a tal punto que, según relató el propio Ricky, los fans comenzaron a enviarle los videos a su padre, Ricardo Montaner, "con desesperación". Esta situación, lejos de ser un problema, generó gracia dentro del círculo familiar del artista, que observaba cómo una broma entre colegas se interpretaba de manera literal.

La aclaración

Frente a la avalancha de reacciones, quedó claro que las palabras de Montaner eran una metáfora jocosa para describir la profunda conexión artística que vivió junto a Sebastián Yatra en el estudio. El cantante venezolano se refirió a ese periodo como una "relación" de composición que, si bien terminó, dio paso a una sólida amistad. "Terminamos nuestra relación sentimental y hubo un tiempo de separación, pero después volvimos a nuestra amistad", explicó, usando nuevamente el símil amoroso para hablar de dinámicas creativas. La anécdota sirvió para destacar la magia y la intimidad que puede existir en el proceso de escribir una canción a dúo.

Vida real

Mientras la broma sobre Yatra acaparaba titulares, la vida personal estable de Ricky Montaner contrastaba con el revuelo momentáneo. El intérprete está casado con la modelo y actriz argentina Stefanía Roitman desde 2022, una relación que iniciaron en 2019 y que se mantiene sólida a pesar de la distancia ocasionada por sus compromisos profesionales. Esta información contextualizó la declaración, dejando claro que se trató de un comentario desenfadado dentro de la promoción y la camaradería artística, muy lejos de reflejar un cambio en su vida privada.

Cuando una broma supera al chiste

El incidente dejó en evidencia la velocidad a la que una frase sacada de contexto puede generar un eco impredecible en la era digital. Lo que para Montaner y Yatra fue una ocurrencia divertida sobre su trabajo, para una parte del público se convirtió en un breve momento de escándalo.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube