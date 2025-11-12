Cristiano Ronaldo y Georgina de fiesta: así fue el cumpleaños de su hija en Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Para Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, su familia es el pilar más importante, un sentimiento que reafirman constantemente en medio de su exitosa vida. Este 12 de noviembre, la pareja celebró el octavo cumpleaños de su hija, Alana Martina, con felicitaciones públicas y un festejo especial en España.

El saludo de papá

El astro portugués, actualmente inmerso en la novena jornada de la Liga Profesional Saudí con el Al-Nassr, tomó Instagram para enviarle un cariñoso mensaje a su hija: “¡Felicidades mi amor! Papá te quiere muchísimo”.

El mensaje fue acompañado por una fotografía que reflejaba la personalidad coqueta y juguetona de la pequeña. En la imagen, Alana monta una bicicleta rosa de forma curiosa, posando de lado y luciendo un jumper amarillo con una camiseta blanca. Lo más llamativo es que intentaba mantener el equilibrio mientras calzaba una sandalia plateada de tacón de su madre, sujetando el tacón gemelo con la mano. Orgullosa, Georgina la definió como “Baby icónica”.

Un festejo entre postres en Madrid

Mientras Cristiano cumplía con sus compromisos deportivos, Georgina Rodríguez se encargó de organizar la celebración en Madrid, un lugar que fue el hogar familiar por muchos años.

La modelo compartió vislumbres del festejo, mostrando una estancia iluminada con muchos globos, algunos con el nombre de Alana y el número 8, y otros inspirados en el personaje Cinnamoroll de Sanrio.

La celebración de la tarde fue un deleite para los sentidos. Madre e hijos—Alana, Eva, Mateo y Bella Esmeralda—disfrutaron de deliciosos bocadillos y panadería fina en la popular Pastelería Mallorca, en la capital española.

Una vez satisfechos, Georgina y sus hijos se dirigieron a un lugar especial para continuar el festejo bajo un tono de agradecimiento y fe. La familia acudió a la Parroquia Santa María de Caná, en Madrid, un lugar bien conocido por ellos, donde participaron en el servicio religioso, reafirmando una vez más su estrecha relación con sus creencias.

Otras de las felicitaciones emotivas que recibió Alana provino de su abuela paterna, Dolores Aveiro: “¡Feliz cumpleaños a nuestra princesa que hoy cumple años! La abuela te desea un día muy feliz. ¡Besos, te quiero!”.

El espíritu de una pequeña artista

Georgina ha compartido en su reality de Netflix, Soy Georgina, detalles sobre la personalidad de la cumpleañera. La modelo ha descrito a Alana como más risueña, habladora y con una tendencia natural a llamar la atención, poseedora de un “alma de artista”.

Gio ha comentado que Alana es muy coqueta, y a menudo disfruta probándose pelucas, maquillándose y "tuneándose", bromeando que será difícil encontrar a alguien más coqueta que ella. Al final, la modelo resume el sentir familiar: “son los niños perfectos, los niños soñados”.

