¡Tendrá 51 años! La broma de Cristiano Ronaldo sobre su retiro que se viralizó este 11 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Este 11 de noviembre, el delantero portugués Cristiano Ronaldo (40) anunció que la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 será su última aparición en el torneo.

El astro, que actualmente milita en el Al Nassr de Arabia Saudí, reveló la noticia en el foro de turismo TOURISE, poniendo fecha de caducidad a su histórica participación mundialista.

"Seguro, es cierto porque tendré 41 años, y creo que en esta gran competición, no sé... estoy disfrutando de este momento", respondió el cinco veces ganador del Balón de Oro al confirmar que la cita en Canadá, México y Estados Unidos marcará su despedida del Mundial.

Al ser consultado sobre si se retiraría "pronto", CR7 bromeó diciendo que eso sucederá en "diez años".

A pesar de la confirmación, Ronaldo insistió en que su cuerpo se encuentra en buen estado y sigue marcando goles con el Al Nassr y la selección portuguesa. "Quiero ganar títulos. Esta es mi vida", afirmó el jugador, que se acerca a la marca de los mil goles oficiales.

Al participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026, Cristiano Ronaldo establecerá un récord histórico que consolidará su leyenda:

Sexto Mundial consecutivo: El Mundial de 2026 marcará la sexta participación consecutiva de CR7 en la máxima competición de selecciones, un hito que supera el récord que actualmente comparte con otros jugadores.

Inicio de la era: El delantero comenzó su trayectoria mundialista en Alemania 2006 y ha estado presente ininterrumpidamente en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube