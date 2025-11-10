Dua Lipa sorprende a sus fans en un escenario inesperado: así se vio a la cantante en Buenos Aires

Suscríbete a nuestros canales

Los hinchas de Boca no solo vivieron la emoción del Superclásico frente a River Plate, también presenciaron un momento inesperado: Dua Lipa, una de las artistas más populares del mundo, dijo presente en La Bombonera. La cantante británica-albanesa apareció entre el público, vestida de manera sencilla y con una camiseta del equipo local, lo que provocó furor entre los fanáticos que la reconocieron al instante.

Acompañada por un pequeño grupo de amigos, Dua Lipa se mostró sonriente y relajada, disfrutando del ambiente futbolero que caracteriza al estadio argentino. Su camiseta con el número 22, el mismo que porta el mediocampista Kevin Zenón, no pasó desapercibida y el vídeo de ella en el estadio no pasó desapercibido en redes sociales.

Selfies y emoción en las gradas

Aunque la artista se encontraba en una zona separada por un muro del resto del público, eso no impidió que los fanáticos la identificaran y se acercaran para pedirle fotos. Con gran amabilidad, Dua Lipa accedió a las solicitudes y posó para varias selfies desde su lugar, demostrando su cercanía y buen humor.

Los asistentes que lograron verla contaron que al principio nadie imaginaba que se trataba de la intérprete de Levitating, pero su carisma y la reacción de los presentes confirmaron la sorpresa.

Fútbol, música y pasión argentina

La visita de Dua Lipa a La Bombonera coincidió con el ambiente de euforia que siempre rodea el clásico Boca-River, y su aparición fue la cereza del pastel de una jornada inolvidable. La cantante, que se encuentra en Sudamérica por compromisos profesionales, aprovechó su paso por Buenos Aires para vivir de cerca la experiencia del fútbol argentino, famoso por su intensidad y emoción.

El gesto no solo conquistó a los fanáticos del club, sino también al público local, que celebró su sencillez y la forma natural en que se integró al espíritu popular del país.

Resultado del juego

El encuentro entre Boca Juniors y River Plate no defraudó a nadie. En una Bombonera encendida y con una invitada de lujo en las gradas, el equipo xeneize se impuso 2-0 con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, desatando la euforia de su hinchada. Con esta victoria, Boca selló su pase directo a la Copa Libertadores 2026 y a la segunda fase del Torneo Clausura. Pese a la derrota, River logró avanzar a los playoffs, aunque complicó su clasificación internacional. El conjunto de Marcelo Gallardo, que recientemente renovó contrato, deberá ganar en la última jornada para asegurar su lugar en la próxima edición del máximo torneo continental.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.