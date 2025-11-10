LVBP

¡Regreso a la acción! Los cuatro juegos de la LVBP para este martes 11 de noviembre

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) comienza una nueva semana de actividades este martes 11 de noviembre.

Por Samuel Poleo
Lunes, 10 de noviembre de 2025 a las 07:00 am
La temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) retoma su acción este martes 11 de noviembre con una jornada completa de cuatro compromisos.

Calendario de este martes 11 de noviembre

Todos los juegos de la noche están pautados para comenzar a las 7:00 p.m.:

  • Cardenales de Lara vs. Leones del Caracas.

  • Caribes de Anzoátegui vs. Bravos de Margarita.

  • Tiburones de La Guaira vs. Navegantes del Magallanes.

  • Tigres de Aragua vs. Águilas del Zulia.

La cartelera del martes marca el inicio de una nueva semana crucial en la LVBP, donde los equipos buscarán sumar victorias para mejorar sus posiciones en la tabla. Con los cuatro duelos arrancando simultáneamente, se espera una noche de alta intensidad en los diferentes estadios del país.

