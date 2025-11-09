Suspendida Copa América de Béisbol a días de empezar: por esta razón no se jugará este 2025

Suscríbete a nuestros canales

La esperada primera edición de la Copa América de Béisbol, que debía congregar a las principales potencias del continente, no se celebrará la próxima semana en Panamá como estaba planeado.

La Confederación Panamericana de Béisbol (WBSC Américas) anunció el sábado la cancelación del torneo, apenas días antes de su fecha de inicio, informó ESPN.

La Copa estaba prevista para iniciar este próximo 13 de noviembre hasta el 22 en Panamá.

¿Por qué suspendieron la Copa América?

De acuerdo con el comunicado de la WBSC Américas, existen fallos graves en la organización que impiden la celebración segura y adecuada del evento.

El motivo principal de la suspensión es el "incumplimiento" de la empresa privada responsable de la producción. Esta situación generó un vacío logístico crítico, afectando directamente la capacidad para garantizar aspectos fundamentales como la instalación adecuada de la infraestructura, la participación de los atletas, su alojamiento, el transporte y la seguridad general que demanda un torneo de esta magnitud.

Aunque se espera una reprogramación futura, el apretado calendario internacional, con el Clásico Mundial y los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2026, pone en duda la pronta realización de la Copa.

Búsqueda de un nuevo calendario

Tanto los organizadores continentales como las autoridades panameñas expresaron su profundo pesar por la cancelación.

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) lamentó la noticia y aseguró que está colaborando activamente con WBSC Américas para identificar un nuevo momento para llevar a cabo la competición.

Panamá reafirmó su confianza en la capacidad del país para ser anfitrión, destacando que poseen la infraestructura, la experiencia y el compromiso gubernamental necesarios para albergar eventos internacionales.

Distanciamiento del ente rector mundial

A pesar de la expectativa que generó el torneo, la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) emitió un comunicado aclaratorio, desmarcándose de la organización del evento.

La WBSC indicó que la Copa América es un torneo bajo la exclusiva autoridad de su rama continental, WBSC Américas, y no forma parte del calendario oficial de competiciones mundiales.

Por esta razón, el torneo no otorga puestos de clasificación para los Juegos Olímpicos o las Copas Mundiales, contrariamente a lo que se había llegado a sugerir.

Inicialmente, el campeonato tenía previsto dividir sus rondas de grupos entre dos sedes: Venezuela y Ciudad de Panamá. El Grupo A (Venezuela, República Dominicana, Curazao, México, Nicaragua y Cuba) jugaría en suelo venezolano, mientras que el Grupo B (Panamá, Puerto Rico, Canadá, Colombia, Brasil y Argentina) lo haría en la capital panameña.

Sin embargo, hace tres semanas, WBSC Américas anunció un cambio de última hora, moviendo la fase venezolana a Panamá. La confederación reconoció los esfuerzos logísticos de Venezuela, pero finalmente se decidió que Panamá acogería todos los partidos del evento antes de su cancelación total.

