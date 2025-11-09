¡Clásico en la LVBP! Los juegos para este domingo 9 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

La LVBP no da descanso y, tras la intensa jornada sabatina, se prepara para el cierre de la semana con cuatro encuentros pautados para este domingo 9 de noviembre. La agenda de la tarde se abre con el plato fuerte, una reedición de los Eternos Rivales en la capital.

Magallanes visita a Leones

El plato principal de la jornada es la rápida revancha entre Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas. Después de enfrentarse ayer en Valencia, el pulso se muda a la capital para un duelo pautado a las 4:00 p.m..

Se espera que este encuentro se celebre en el Estadio Monumental Simón Bolívar en Caracas, el fortín de los melenudos. La Nave turca buscará desquitarse de la derrota sufrida, mientras que Leones intentará consolidar su racha ganadora y extender su dominio sobre el rival.

Cartelera completa y horarios del domingo

La acción dominical en los diamantes venezolanos presenta tres enfrentamientos adicionales, con los equipos buscando cerrar la semana con el pie derecho. Todos los horarios corresponden a la hora de Venezuela:

A las 4:00 p.m., además del Clásico, los Bravos de Margarita se medirán a los Tiburones de La Guaira.

A las 5:00 p.m., los Caribes de Anzoátegui se enfrentarán a los Tigres de Aragua.

El cierre de la jornada será a las 6:00 p.m., con el choque entre Águilas del Zulia y Cardenales de Lara.

La jornada promete ser un hervidero de emociones, especialmente con los duelos entre Bravos y Tiburones en el litoral, y el encuentro entre Águilas y Cardenales en Barquisimeto, donde los pájaros rojos buscarán hacer valer su localía ante la visita rapaz.

