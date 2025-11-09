¡Caracas vence a Magallanes con autoridad! El pitcheo de Torres frena en seco a la Nave Turca

Suscríbete a nuestros canales

La atmósfera del Estadio José Bernardo Pérez de Valencia fue testigo de un quiebre de tendencia en la LVBP. Este sábado, en el tercer encontronazo entre los eternos rivales, Leones del Caracas demostró su buen momento y le puso un freno absoluto a la superioridad que Navegantes del Magallanes venía ejerciendo en el Clásico, llevándose un ajustado triunfo de 3 carreras por 2.

La victoria caraquista no solo representa el primer triunfo ante su acérrimo rival en esta zafra, sino que extiende a cinco la racha de la manada capitalina (11-8). Del otro lado, el resultado es lapidario: Magallanes (5-14) no ve luz y suma su sexta derrota consecutiva.

El desempeño de José Torres

El caballo de batalla que guio a los Leones fue, sin duda, el brazo de José Torres. El abridor capitalino completó su cuarta presentación con una actuación que rozó la perfección. Su control fue clave para maniatar a la ofensiva valenciana.

Estadística clave Desempeño de José Torres Entradas Lanzadas 5.0 innings Ponches 7 rivales abanicados Imparables 4 hits permitidos Carreras 0 carreras permitidas

Torres logró mantener la pizarra intacta durante cinco entradas, asegurando una base sólida para que sus compañeros pudieran trabajar con tranquilidad.

La ofensiva del rally

A diferencia de encuentros anteriores, Leones golpeó temprano. El rally definitivo se gestó en la primera entrada y fue liderado por Lenyn Sosa, la figura ofensiva de la noche.

El conjunto melenudo se embasó con un sencillo, permitiendo que Leandro Cedeño conectara un doble al central, impulsando las dos primeras rayitas del encuentro.

Posteriormente, en el tercer inning, Sosa ratificó su momento de gracia al desaparecer la bola por el jardín central ante Jonny Cuevas, sentenciando el marcador a 3-0 con su segundo jonrón de la temporada.

Descuento tardío

La reacción magallanera se hizo esperar hasta la parte baja del séptimo inning, y llegó de la mano de Luis Suisbel, quien disparó un cuadrangular de dos carreras para acercar las acciones 3-2. Sin embargo, el pitcheo de relevo capitalino, manejado por Junior Flores, Norwith Gudiño y Carlos Hernández, pudo aguantar la embestida carabobeña para llevarse la valiosa victoria.

