Competencia élite en Miami: Rafa Nadal se enfrenta a Marc Anthony y Will Smith

El extenista español Rafa Nadal ha demostrado que la competitividad no tiene fecha de caducidad ni superficie límite. Tras retirarse del circuito profesional, el mallorquín ha volcado su energía y espíritu ganador en el E1 Miami GP, una innovadora competición acuática de botes eléctricos fundada y presidida por Alejandro Agag.

La incursión de Nadal en este deporte ha sido un éxito inmediato. Su equipo, denominado simplemente el "Equipo Rafa", y pilotado por la dupla de Cris Lazarraga y Tom Chiappe, ha brillado con fuerza durante la última etapa del tour, posicionándose en lo más alto de la tabla.

Reencuentro de celebridades en Miami

Fiel a su compromiso, Rafa Nadal se trasladó a Miami para presenciar de cerca el Gran Premio E1. Esta parada del tour, que ha pasado previamente por destinos como Mónaco, Lagos o Dubrovnik, acaparó la atención mediática no solo por la carrera, sino por un reencuentro de alto perfil.

Vestido con ropa deportiva y visiblemente relajado, el ganador de 22 Grand Slams coincidió con dos de sus amigos más cercanos en la farándula internacional: el actor Will Smith y el cantante Marc Anthony. Aunque Nadal no compartió imágenes de su encuentro privado con Smith, un vídeo muestra la cercanía y el tono distendido de su conversación.

Amigos y rivales

El tono distendido del encuentro esconde una rivalidad deportiva que se ha trasladado al agua. Resulta que Nadal y Will Smith son competidores directos en el E1 Grand Prix.

El actor estadounidense participa con su propia escudería, Westbrook Racing, nombre que coincide con el de su productora. Expertos aseguran que Smith ha sabido fichar a algunos de los mejores deportistas del mercado acuático, registrando excelentes resultados.

Además, este interés por la competición se extiende a Marc Anthony, quien también forma parte de la liga. El cantante boricua ya se había reunido previamente con Nadal en Mónaco en junio, donde ambos fueron recibidos por el Príncipe Alberto. Aquella reunión en el Principado incluyó a otras figuras del deporte como Tom Brady, LeBron James y Didier Drogba.

