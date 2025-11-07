Un legado de lucha: las palabras de Rafael Nadal en el America Business Forum 2025

Suscríbete a nuestros canales

El extenista español Rafa Nadal fue una de las figuras estelares en el America Business Forum (ABF) celebrado este jueves en Miami. El ganador de 22 títulos de Grand Slam, que coincidió con líderes políticos como el presidente de Argentina, Javier Milei, utilizó su plataforma para compartir valiosas lecciones sobre la perseverancia y la mentalidad que lo llevó a ser uno de los más grandes de la historia.

La prioridad es el proceso

Nadal, quien intervino en la segunda sesión del foro, centró gran parte de su discurso en la ética del deporte y la importancia de la entrega total. Reveló que la satisfacción personal siempre estuvo ligada al esfuerzo, más que a la gloria final: "Todo se vuelve a la ética primera del deporte: da igual el resultado, da tu máximo hasta el final, porque ahí encuentras la satisfacción personal".

El balear confesó que disfrutó más del camino que de la celebración: "Disfruté más siempre de la competición prácticamente que de la victoria. La pelea. Sí, a mí me gustó el reto. Siempre disfruté del reto. El reto de tener que superarme y tener que superar a otro".

Superando la adversidad

Nadal no evadió los momentos más oscuros de su trayectoria, destacando el diagnóstico de una enfermedad degenerativa en el pie en 2005, una condición que amenazó con truncar su carrera. La incertidumbre de ese periodo marcó su mentalidad: "Nunca di por sentada ni la victoria ni tan siquiera la continuidad en mi carrera deportiva".

Frente a la adversidad constante, el español subrayó que la clave de su rendimiento radicó en el día a día, y atribuyó parte de su éxito a haber crecido en un entorno familiar sólido: "Tuve la suerte de crecer en una familia bien estructurada, con pilares y referentes".

La nueva fase de la vida

Sobre su retiro oficial en 2024, el tenista mallorquín manifestó la paz que siente con la decisión: "Ha sido una etapa inolvidable, preciosa, que la he disfrutado muchísimo, pero sabemos que en esta vida todo tiene un principio y un final".

Ahora, Nadal mira con ilusión su nueva fase, dedicada a su familia y a proyectos personales, los cuales está explorando y que confía en que harán de su vida algo bonito.

Finalmente, Nadal no perdió la oportunidad de elogiar a sus dos grandes rivales, Roger Federer y Novak Djokovic, a quienes consideró fuerzas impulsoras en su propia mejora: "Han sido rivales que no han parado de mejorar... han sido rivales de una envergadura mayúscula que me han llevado al límite durante todos estos años".

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.