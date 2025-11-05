Polémica en redes: padre de Lamine Yamal anuncia matrimonio con joven 16 años menor

Suscríbete a nuestros canales

Mounir Nasraoui, padre del joven prodigio del FC Barcelona Lamine Yamal, ha encendido las redes sociales al anunciar su compromiso matrimonial. Nasraoui, de 39 años, utilizó su cuenta de Instagram, donde acumula más de 1.3 millones de seguidores, para revelar que se casará con Khristina, una joven de 23 años.

El anuncio viral y la polémica de la edad

El anuncio fue conciso pero efectivo: una fotografía publicada en Instagram acompañada únicamente por un corazón negro y un anillo de compromiso. Este gesto fue suficiente para desatar una ola de comentarios, tanto positivos como críticos, debido a la diferencia de 16 años entre la pareja. Comentarios en la publicación como "¿Cuántos años tiene ella?” y "Felicidades a los dos" reflejaron la división de opiniones entre los usuarios.

De la cocina a la grada

Nasraoui se había convertido previamente en una figura mediática en las plataformas digitales, conocido por su contenido de cocina y las publicaciones que comparte junto a su hijo, Lamine Yamal.

La relación con Khristina se hizo pública el 7 de febrero de 2025, y desde entonces han compartido varios momentos juntos, incluyendo apariciones en partidos importantes del Barcelona, como las semifinales de la Champions League contra el Inter de Milán. En una publicación reciente, Nasraoui se refirió a su prometida de manera afectuosa como "My Candy".

El foco familiar y deportivo

Esta noticia personal llega en un momento intenso para el entorno familiar, ya que Lamine Yamal continúa destacando en el campo pese a lidiar con una lesión en el pubis.

Mientras el joven extremo se concentra en su recuperación y en el próximo duelo de Champions ante el Brujas, Mounir Nasraoui y Khristina han optado por mantener su relación y los detalles de la futura boda fuera del escrutinio público, compartiendo momentos ajenos a la polémica digital.

