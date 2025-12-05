Ciencia confirma: una dosis de la vacuna VPH basta para lograr 97% de protección contra el cáncer uterino

Suscríbete a nuestros canales

Un estudio de gran alcance, liderado por el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI) y publicado en la revista New England Journal of Medicine, reveló un avance significativo en la prevención del cáncer de cuello uterino.

Al respecto, arrojó que una sola dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) demostró ser casi tan efectiva como el esquema tradicional de dos dosis.

Los investigadores concluyeron que una única aplicación proporcionó alrededor de un 97 % de protección frente a la infección persistente por VPH, refiere El Diario.

La investigación incluyó el seguimiento de 20.330 adolescentes con edades comprendidas entre 12 y 16 años durante un periodo de cinco años.

Los resultados del ensayo mostraron que la diferencia en las tasas de infección entre quienes recibieron una dosis y quienes recibieron dos fue mínima:

Vacuna bivalente: La diferencia fue de 0,13 infecciones por cada 100 participantes.

Vacuna nonavalente: La diferencia fue de 0,21 infecciones por cada 100 participantes.

El estudio confirmó que la protección alcanzada con la dosis única se mantuvo eficaz por al menos cinco años.

A pesar de que el estudio internacional sugiere que se podría reducir el esquema de vacunación a una única aplicación, el precio del biológico en Venezuela se mantiene elevado.

De acuerdo con el reporte, los precios son los siguientes:

Gardasil 4: El costo de una dosis ronda los 120 dólares en 2025.

Gardasil 9: La inyección más reciente puede llegar a costar 190 dólares en 2025.

En la mayoría de los casos, la vacunación se administra actualmente en una serie de dosis programadas durante un periodo específico, lo que multiplica la inversión necesaria para alcanzar la protección completa.

