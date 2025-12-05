¡Netflix expande su catálogo! Películas y series que llegan tras compra de Warner Bros

Suscríbete a nuestros canales

Netflix completó una de las adquisiciones más importantes en la historia del entretenimiento al comprar la compañía Warner Bros. Discovery, Inc. por casi 83.000 millones de dólares.

Dicha operación no solo tiene un fuerte impacto en el ámbito económico, sino que permitirá a la plataforma de streaming acceder a algunas de las franquicias más icónicas de Hollywood, de acuerdo al portal Sensacine.

Franquicias icónicas que llegan a Netflix

Con la integración de Warner Bros, Netflix incorporará títulos que han marcado generaciones, incluyendo tanto películas como series. Algunas de las franquicias más relevantes son:

Harry Potter y el mundo mágico de J.K. Rowling

El Señor de los Anillos

Universo DC

Dune

Además de películas, Netflix tendrá a disposición series muy populares que hoy son referencia en la industria:

Los Soprano

Succession

Euphoria

Friends

The Big Bang Theory

Silicon Valley

The Last of Us

The White Lotus

Big Little Lies

Looney Tunes y contenidos de Cartoon Network

Game of Thrones y House of the Dragon

La compra refuerza la posición de Netflix como líder mundial del entretenimiento digital, consolidando su catálogo frente a competidores como Disney+, Amazon Prime Video y HBO Max.

La inclusión de estas franquicias no solo amplía la oferta de contenido, sino que también fortalece su atractivo para nuevos suscriptores y mantiene el interés de la audiencia existente.

No obstante, aunque la compra fue anunciada, todavía deben cumplirse algunos pasos legales y administrativos, por lo que, se espera que la fusión se complete en un plazo de 12 a 18 meses, momento en el que Netflix será oficialmente el hogar de todas estas franquicias mencionadas.

