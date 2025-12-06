Tortura y millones bajo la mesa: la oscura realidad de Alligator Alcatraz

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de Florida enfrenta graves acusaciones tras la publicación de una investigación de Amnistía Internacional.

Esto debido a un informe que expone un sistema de tortura y desapariciones forzadas en los centros de detención de Krome y el polémico "Alligator Alcatraz" en Miami-Dade.

La administración de Ron DeSantis ha desviado recursos de programas sociales vitales para financiar, mediante 34 contratos multimillonarios sin licitación otorgados a mediados de 2025, según detalla univisión.

Esto es, según el documento, una maquinaria punitiva que opera sin la supervisión federal de ICE, creando un vacío legal donde las familias pierden el rastro de los detenidos.

Es importante señalar que esta estrategia ha incrementado la población reclusa en más del 50%, consolidando un entorno hostil donde la falta de registro oficial facilita la incomunicación total de los inmigrantes, violando normas internacionales básicas.

Condiciones

Dentro de estas instalaciones, ubicadas en terrenos aislados de los Everglades, los investigadores documentaron condiciones de insalubridad extrema, incluyendo desbordamientos de aguas residuales en áreas de descanso y exposición constante a insectos bajo carpas iluminadas las 24 horas.

El informe detalla el uso sistemático de "la caja", una jaula de dimensiones reducidas donde los agentes encierran a personas atadas de pies y manos a la intemperie, privándolas de agua y movilidad como método de castigo.

Amnistía Internacional califica estas prácticas como tortura directa, advirtiendo que la priorización del castigo sobre el bienestar público ha institucionalizado la crueldad en un sistema estatal diseñado para deshumanizar y ocultar el sufrimiento de los migrantes.

