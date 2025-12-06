Brasil

¡Pánico en Brasil! más de 150 personas fueron evacuadas de un avión tras incendiarse en pleno despegue

Por Yasmely Saltos
Viernes, 05 de diciembre de 2025 a las 11:12 pm

La noche de este jueves, se desató el pánico en el Aeropuerto Internacional de Sao Paulo (Guarulhos) cuando un avión Airbus A320 de LATAM Airlines tuvo que ser evacuado de emergencia.

La evacuación se produjo tras un conato de incendio en un equipo de tierra, lo que generó humo e inmediatamente activó los protocolos de seguridad.

El suceso se presentó justo antes de que la aeronave despegara con destino a Porto Alegre.

 LATAM Airlines explicó que el fuego se originó en un equipo de tierra de una empresa subcontratada que estaba encargada de cargar el avión, y no en la aeronave misma.

El humo generado activó los protocolos de seguridad. Los 180 pasajeros que se encontraban a bordo en ese momento fueron evacuados de manera inmediata y segura.

La aerolínea confirmó que la situación fue controlada rápidamente por el personal de seguridad y no se reportaron heridos entre los pasajeros ni la tripulación.

 

