Consulado Sobre Ruedas de México llega a Illinois: así puedes tramitar pasaporte e INE

El Consulado sobre ruedas de México ofrecerá servicios en Illinois, permitiendo a los mexicanos tramitar el pasaporte y la credencial INE (Identificación Oficial para Votar) durante la primera semana de diciembre de 2025.

El servicio estará disponible del 2 al 6 de diciembre en Aurora, pero exige a los asistentes contar con una cita previa agendada en línea o por WhatsApp.

¿Cuándo estará el Consulado Sobre Ruedas en Illinois?

Los servicios del Consulado sobre ruedas de México estarán disponibles durante cinco días en Illinois. Las jornadas extraordinarias se realizarán del martes 2 al sábado 6 de diciembre de 2025, según informó el Consulado General de México en Chicago.

Esta ubicación temporal se localiza en Aurora, Illinois, específicamente en la St. Therese of Jesus Catholic Church en 271 N Farnsworth Av. Los servicios incluyen el trámite de pasaporte, credencial de elector (INE) y matrícula consular.

¿Qué requisito obligatorio deben cumplir los mexicanos?

El requisito importante que debe cumplirse antes de asistir al Consulado sobre ruedas es contar con una cita previa agendada. El Consulado General de México enfatiza que no se atenderá a personas sin este requerimiento.

Los interesados pueden agendar su cita a través del sitio web oficial https://citas.sre.gob.mx/ o enviar un mensaje por WhatsApp al teléfono 1 (424)-309-0009.

¿Qué costo tiene el pasaporte mexicano?

El pasaporte mexicano tiene costos que dependen de la vigencia solicitada. Según la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los costos son de $42 por un año, $99 por tres años, $133 por seis años y $203 por diez años.

Para la expedición por primera vez, se requiere acreditar la nacionalidad mexicana con acta de nacimiento o certificado. Para la renovación, es necesario presentar el pasaporte a renovar y cubrir el pago.

¿Qué se necesita para tramitar la credencial INE?

La credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) avala la ciudadanía mexicana y permite ejercer el derecho al voto en México y en el extranjero. Para tramitarla en el Consulado sobre ruedas de México se necesita una cita previa.

Los documentos a presentar incluyen un documento que acredite la nacionalidad, una identificación oficial con fotografía y un comprobante de domicilio. El INE enviará la credencial directamente al domicilio del solicitante.

