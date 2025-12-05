Mundial 2026: Donald Trump recibe el primer premio FIFA de la Paz

Suscríbete a nuestros canales

La ceremonia del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrada este viernes en Washington DC, se vio marcada por un inesperado homenaje al anfitrión. Antes de la distribución de los grupos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue galardonado con el primer Premio FIFA de la Paz, un galardón anual de nueva creación.

El premio, entregado por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, busca "reconocer los enormes esfuerzos de aquellos individuos que unen a la gente, brindando esperanza para las generaciones futuras".

El homenaje de la FIFA

La entrega del galardón fue precedida por la proyección de un video en el que se ensalzaron las decisiones del mandatario estadounidense en favor de la paz.

Gianni Infantino se dirigió a Trump durante la ceremonia: "Este es tu premio y también una medalla para que se la lleve a donde quiera. Es un premio que se entrega de parte de los miles de millones de aficionados en el mundo".

Por su parte, el presidente Trump calificó el premio como "uno de los grandes honores de su vida".

Previo a la ceremonia, Trump había restado importancia a los galardones, afirmando: "No me importan los premios, me importa salvar vidas". Sin embargo, aprovechó el momento para destacar el rol de su país en la coorganización del Mundial 2026, junto a México y Canadá.

"Organizar el Mundial aquí es un tributo para la FIFA y para Infantino. Hemos batido récords de entradas vendidas. La relación con México y Canadá, los otros anfitriones, es fantástica. EE UU está en su mejor momento tras los años de Biden. Nadie antes se tomaba en serio a EE UU".

Este galardón llega al mandatario republicano después de que a finales de septiembre manifestara que sería un "insulto" para Estados Unidos no ser galardonado con el premio Nobel de la Paz.

