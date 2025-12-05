Llegan 172 repatriados desde Phoenix, Arizona, este 5 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Este 5 de diciembre, la Gran Misión Vuelta a la Patria (GMVP) trajo en el vuelo número 97 un nuevo grupo de retornados desde Estados Unidos (EEUU).

Los repatriados arribaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía "Simón Bolívar", provenientes de la región de Phoenix, Arizona.

Llegan 172 repatriados desde Phoenix, Arizona

Este nuevo grupo de venezolanos, que estuvo conformado por 2 niñas, 3 niños, 26 mujeres y 141 hombres, fue recibido por las autoridades del Estado, así como por un equipo multidisciplinario que garantiza su inmediata incorporación a los programas de protección social y salud, entre otros.



La llegada de los repatriados eleva a más de 18 mil el número de ciudadanos que han retornado de manera gratuita y voluntaria desde el lanzamiento de esta iniciativa humanitaria.

El recibimiento de los connacionales estuvo a cargo de funcionarios de los diversos órganos de seguridad ciudadana, tales como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), entre otros.

Tras su desembarque, los repatriados en Venezuela pasan por un túnel migratorio, donde cada persona es entrevistada para revisar su caso; luego reciben atención médica por parte de las instituciones del Gobierno Nacional, para posteriormente ser trasladados a sus hogares por los órganos de seguridad.

