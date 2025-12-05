FANB inmoviliza aeronave hostil: suman 28 neutralizadas en 2025

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 5 de diciembre, el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Larez, informó sobre una nueva aeronave que quedó inmovilizada.

La acción militar se desarrolló en el marco de la operación “Escudo Bolivariano 2025”, precisó Hernández Larez.

FANB inmoviliza aeronave hostil

De acuerdo con el reporte, se inmovilizó una aeronave tipo Cessna 310 bimotor sin matrícula visible en el estado Apure.

Los sistemas de radares de alerta temprana del poder aeroespacial venezolano detectaron la traza de un vector en movimiento que ingresó por el este del estado Bolívar.

Esta volaba con el sistema transpondedor apagado y sin emitir código de identificación, con un rumbo oeste que cubría la ruta Bolívar-Amazonas-Apure.

La aeronave fue detectada ingresando al espacio aéreo venezolano sin plan de vuelo ni código de identificación, y tras ser declarada "ilegal", fue conminada a un aterrizaje forzoso al no acatar el protocolo de interdicción.

El militar refirió que la nave intersectada, color blanco con franja verde y sin matrícula visible, fue declarada “hostil” al no acatar el protocolo establecido en la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo Venezolano.

Con esta acción, se suma la nave número 28 inutilizada durante el año 2025. En total, desde la promulgación de la ley sancionada en 2013, Venezuela ha inutilizado 419 aeronaves.

También visite nuestra sección de Nacionales.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube