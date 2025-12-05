Banco del Tesoro activa nueva herramienta a su plataforma digital: facilitará los pagos

Suscríbete a nuestros canales

El Banco del Tesoro, incorporó el Pago Móvil con Comunicación de Campo Cercano (Near Field Communication, NFC, por sus siglas en inglés), lo que le permitirá a sus usuarios hacer transacciones solo con la aproximación entre teléfonos celulares.

Para utilizar este nuevo servicio en la aplicación bancaria T Móvil, se ubica la opción Operaciones Rápidas, que permite Escanear Código QR, realizar transferencias, efectuar Pago Móvil y ahora se suma la opción de Pago NFC, seleccionan e ingresan el monto a enviar, acercando el celular al móvil del destinatario y ¡listo! Se procesa el pago de manera inmediata.

Este sistema utiliza la tecnología inalámbrica de corto alcance, para transferir datos entre teléfonos que estén cerca. Para poder acceder es necesario tener instalada, configurada y actualizada, la aplicación T Móvil, de nuestra institución financiera.

También pueden visitar nuestra sección: Servicios

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y YouTube