WalletHub nombra las mejores ciudades de EEUU para solteros en 2026: descubre las 10 primeras

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, el sitio de finanzas personales WalletHub lanzó su informe anual, donde revela las mejores ciudades de Estados Unidos para solteros en 2026.

Este estudio analiza a fondo 182 ciudades, utilizando 32 indicadores clave que se agrupan en tres categorías principales: Economía, Diversión y Recreación, y Oportunidades de Citas.

Gracias a este análisis, millones de solteros pueden tomar decisiones más informadas sobre dónde tienen más posibilidades de encontrar pareja y disfrutar de su vida social.

Atlanta, Georgia, se lleva el título de la Ciudad Número Uno para solteros, reafirmando su fama como un vibrante centro social.

Esta metrópoli del sur brilló especialmente en la categoría de "Diversión y Recreación", gracias a su gran variedad de atracciones, restaurantes y una vida nocturna increíblemente diversa, que ofrece un sinfín de opciones para una cita.

Aunque salir en la ciudad puede ser un poco caro, sus excelentes oportunidades de diversión hacen que valga la pena.

WalletHub prioriza la experiencia social y el equilibrio de género

Los analistas de WalletHub nos cuentan que tener una buena cantidad de solteros, un balance de género positivo y una variedad de actividades recreativas son claves para la clasificación.

Las ciudades que están en la cima ofrecen un ambiente vibrante donde los solteros pueden socializar más allá de sus rutinas diarias de trabajo y hogar.

Por ejemplo, Atlanta se destaca por contar con uno de los mayores números de centros comerciales, spas y clubes sociales por persona, lugares esenciales para hacer networking y disfrutar de citas informales.

El estudio resalta que, aunque la economía juega un papel importante (como lo demuestra el precio de una entrada de cine o una copa), las verdaderas oportunidades para conocer gente nueva y participar en actividades de calidad son lo que realmente impulsa el éxito de los solteros. Este informe proporciona una guía valiosa para cualquiera que esté pensando en mudarse con el objetivo de mejorar su vida amorosa en el próximo año.

Conoce el top 10 de ciudades en EEUU para solteros en 2026

Si eres soltero y buscas el lugar ideal para disfrutar de la vida, estas ciudades ofrecen la mejor mezcla de costo, diversión y oportunidades para el romance, según el informe de WalletHub:

Atlanta, GA Las Vegas, NV Tampa, FL Seattle, WA Denver, CO Austin, TX Pittsburgh, PA Orlando, FL St. Louis, MO Portland, OR

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



