Accede a fondos NOLA: conoce los Programas de vivienda asequible disponibles en Nueva Orleans

La ciudad de Nueva Orleans, a través de su Oficina de Desarrollo Comunitario (OCD), está trabajando arduamente en una serie de Programas de Vivienda Asequible diseñados para proteger el parque habitacional y garantizar que más residentes puedan mantener sus hogares en condiciones seguras y habitables.

Estos programas son una clara muestra del compromiso de la administración para combatir el deterioro y fomentar la resiliencia en la comunidad.

El corazón de la estrategia actual de la OCD es el Programa de Rehabilitación para Propietarios Ocupantes (OOR).

Este programa esencial destina fondos significativos a proyectos de reparación, ayudando a los residentes de bajos a moderados ingresos a resolver problemas estructurales y de seguridad en sus viviendas.

¿De qué trata el Programa de Rehabilitación para Propietarios (OOR) en Nueva Orleans?

El Programa OOR no es una solución única; en realidad, incluye varias estrategias específicas para preservar viviendas asequibles, tal como se detalla en la estrategia “Vivienda para una Nueva Orleans Resiliente”. Estos componentes clave permiten a la ciudad y a sus socios abordar una amplia variedad de necesidades de reparación:

Rehabilitación sustancial (SR): Se centra en reparaciones importantes y estructurales.

Salud y seguridad (H&R): Está diseñado para abordar riesgos inmediatos que afectan la salud y la seguridad de los ocupantes.

Programa de Modificación del Hogar (HMP): Se crea para hacer las adaptaciones necesarias para personas mayores o con discapacidades.

Programa de Pintura (PP): Una iniciativa más ligera que busca mejorar la apariencia y proteger el exterior de la propiedad.

¿Quiénes pueden acceder a los Programas de Vivienda Asequible en NOLA?

Estos programas están diseñados principalmente para propietarios que tienen ingresos bajos a moderados.

La elegibilidad se basa en los límites de ingresos federales, que cambian cada año.

Los residentes que cumplen con estos criterios y que necesitan reparaciones urgentes en sus hogares son los que más se benefician.

Es crucial que el solicitante sea el propietario y viva en la vivienda como su hogar principal.

Requisitos específicos y monto de la ayuda:

Para conocer los detalles exactos sobre los Requisitos OOR NOLA y averiguar cuánto dinero puede recibir una persona a través del programa, la ciudad ha confiado la gestión y la evaluación inicial a organizaciones sin fines de lucro asociadas.

La OCD asigna los fondos a estas entidades, que se encargan de manejar los casos.

Es muy importante que los solicitantes se pongan en contacto directamente con los administradores del programa para obtener la información más reciente sobre los límites de ingresos, la documentación necesaria y el monto máximo de la subvención o préstamo que pueden recibir, ya que estos pueden variar según la fuente de financiamiento y el alcance del proyecto.

La OCD ha designado a agencias como SBP, Inc. y Rebuilding Together New Orleans (RTNO) para gestionar estas solicitudes y determinar la elegibilidad final.

Otros programas clave de asistencia en NOLA de Nueva Orleans

Además del OOR, la Oficina de Desarrollo Comunitario está detrás de otras iniciativas esenciales para asegurar la estabilidad habitacional:

Programa de Asistencia Directa para Compradores de Vivienda: Este programa ofrece fondos para ayudar a los residentes a cubrir el pago inicial y los costos de cierre.

Programa de Techo Reforzado: Ayuda a los propietarios a hacer que sus hogares sean más resistentes a los huracanes.

Asistencia de Alquiler de Emergencia: Proporciona apoyo a inquilinos que se encuentran en crisis.

La ciudad anima a todos los residentes interesados a visitar el Panel de Vivienda Asequible en el sitio web oficial de NOLA.gov.

Esta herramienta visual permite explorar los desarrollos financiados por la OCD y comprender mejor cómo se distribuyen los recursos habitacionales en toda la parroquia de Orleans.

