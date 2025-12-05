Taxi aéreo eléctrico en Florida: conoce sobre la ruta, costo y el tiempo que podrá ahorrar este nuevo medio de transporte

Suscríbete a nuestros canales

En Miami, Florida, Estados Unidos (EEUU), están por poner en marcha un novedoso sistema de transporte que promete ahorrar un tiempo récord en los viajes, le explicamos de qué se trata y cómo se ha anunciado que funcionará.

Se trata de Archer’s Midnight, un sistema de taxi aéreo totalmente eléctrico que promete cambiar la forma en que los residentes y visitantes se movilizan a través del sur de la Florida.

Este se destaca por ser un vehículo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL), una aeronave silenciosa, moderna y sustentable capaz de alcanzar velocidades entre 100 y 150 millas por hora.

El taxi aéreo eléctrico promete ser más silencioso y seguro que un helicóptero gracias a sus múltiples hélices y baterías que aportan redundancia operativa.

De hecho, eVTOL pertenece a una categoría completamente nueva creada por la Administración Federal de Aviación (FAA)

Detalles sobre el Archer’s Midnight y su posible implementación en 2026

Lo mejor de todo es que este tipo de tecnología no está pensada únicamente para un público exclusivo, es decir que se plantea como una alternativa de transporte accesible, así lo ha indicado el fundador y presidente de Archer Aviation, Adam Goldstein.

De hecho, se indica que funcionaría similar a cómo se gestionan los viajes compartidos de taxis tradicionales.

El Archer’s Midnight cuenta con capacidad para cuatro pasajeros y un piloto, y su operación es relativamente sencilla debido a que su sistema está inspirado en la tecnología de los vehículos eléctricos.

El vehículo, el cual ha sido desarrollado por Archer Aviation, tiene planteado ponerse en marcha para el próximo verano (2026).

Esto dependerá de si Archer Aviation culmina exitosamente su proceso de certificación ante la FAA.

La principal ventaja del Archer’s Midnight es la impresionante reducción en los tiempos de viaje:

Un trayecto que por carretera puede superar los 120 minutos, en este vehículo tomaría apenas 5 a 10 minutos en el aire.

Ahora, sobre dónde funcionará exactamente, se han mencionado cuales podrían ser la rutas:

Por ahora se incluye la conexión entre Palm Beach, Miami-Dade y puntos estratégicos, como el estadio Hard Rock.

Vale la pena destacar que otras ciudades como Los Ángeles y Nueva York también evalúan implementar esta tecnología, pero Miami podría ser el que asuma el liderazgo.

De hecho, esperan que esta innovación consolide a Miami como una capital global de movilidad avanzada, así lo ha manifestado el alcalde Francis Suárez.

