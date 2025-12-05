Nueva York celebra nuevas cifras de baja criminalidad: descubra qué está sucediendo con los homicidios en la Gran Manzana

Suscríbete a nuestros canales

Desde hace años, la ciudad de Nueva York ha tenido periodos muy significativos de criminalidad y ha sido un lugar con importantes desafíos en este aspecto, pero 2025 parece ser un año en el que las cosas podrían empezar a cambiar, descubra las estadísticas que demuestran tendencia a la baja.

Se ha dado a conocer que la ciudad de Nueva York lleva más de una semana sin reportar homicidios, según las estadísticas de New York City Police Department (NYPD).

Reportan que los últimos dos homicidios conocidos en la ciudad sucedieron la madrugada del 24 de noviembre:

El apuñalamiento de Lev Vayner, de 80 años, dentro de su apartamento en Washington Heights, por el cual fue detenido como sospechoso un hombre al que le había dado refugio.

Y, el caso Daevon Silva, acuchillado y golpeado con un bate de béisbol en una calle cerca de Times Square, y cuyos atacantes siguen prófugos.

Vale la pena destacar que el NYPD no considera los incidentes previos reclasificados como homicidios desde el 24 de noviembre, aunque se incluirían en los datos CompStat del Departamento.

Sin embargo, diecisiete personas en toda la ciudad sobrevivieron a disparos entre el 24 y el 30 de noviembre, incluyendo un tiroteo por bala perdida en Brooklyn que dejó a un jugador de baloncesto de 16 años paralizado de cintura para abajo.

Un noviembre histórico

Aun así, lo cierto es que la ciudad ha registrado un nivel récord a la baja de homicidios y tiroteos este año.

Han informado que en los últimos 11 meses se registraron 652 balaceras que dejaron 812 heridos.

Esto se compara con los 843 que dejaron 1,025 personas muertas o heridas para esta misma fecha el año pasado, una disminución de más del 20%, según las estadísticas del NYPD.

De hecho, destacan que el mes de noviembre fue uno de los más seguros de la ciudad, con sólo 16 homicidios, igualando el récord anterior de 2018.

No hubo casos en Queens ni Staten Island el mes pasado.

En noviembre de 2024 se registraron 30 homicidios en toda la ciudad.

Por otra parte, la delincuencia en el sistema de transporte público de la ciudad cayó casi 25% en noviembre en comparación con el mismo mes en 2024.

Lo que también convierte al mes pasado (noviembre) en el más seguro registrado en materia de delitos relacionados con el transporte público.

Esto, excluyendo la pandemia de COVID-19, cuando el número de pasajeros se redujo considerablemente y el Metro dejó de funcionar las 24 horas.

“Durante los primeros 11 meses del año, la ciudad de Nueva York registró el menor número de tiroteos y víctimas registrados en la historia, y el noviembre más seguro en el Metro fuera del período de la pandemia”, aseguró la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, a través de su cuenta en X @NYPDPC.

