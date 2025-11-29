Así solicita un microcrédito en el Banco de Venezuela: requisitos clave para emprendedores

Suscríbete a nuestros canales

El Banco de Venezuela ofrece entre sus herramientas financieras el microcrédito dirigido a las actividades de producción y comercialización de bienes o servicios.

En su sitio web, especifica que la fuente principal de pago para este tipo de financiamiento es el producto de los ingresos generados por dichas actividades.

Así solicita un microcrédito en el Banco de Venezuela

Su principal requisito es que el solicitante posea una cuenta corriente activa con el Banco de Venezuela.

Además, el microcrédito del Banco de Venezuela se puede solicitar a través de la red de oficinas a nivel nacional.

De igual modo, se señala que, durante el análisis de la solicitud del crédito, el Banco de Venezuela S.A. Banco Universal podrá solicitar información adicional que considere necesaria para realizar la debida gestión.

Recaudos

Estado civil.

Tipo de garantía asociada.

Solicitud SOE.569 Solicitud de Créditos Carterizados Persona natural. SOE.646 Informe descriptivo de actividad económica Persona natural.

Cédula de identidad vigente del solicitante.

RIF vigente del solicitante. Poder notariado del apoderado (si aplica).

Últimos tres estados de cuenta bancarios con identificación del cliente de otras instituciones financieras (moneda nacional y extranjera).

Título de propiedad o de adjudicación de los activos declarados, debidamente registrados.

Última declaración del Impuesto sobre la Renta (ISLR) con su respectivo certificado electrónico de recepción por internet.

Documento de arrendamiento vigente (si aplica).

Documentos que certifiquen la actividad económica que desempeña: Título universitario, carnet del Colegio Profesional al que pertenece (en las profesiones que aplique).

En caso de adquisición de equipos, orden de compra o cotización, debidamente identificado con los datos del proveedor (nombre, RIF, dirección y teléfono).

En caso de remodelación, presupuesto con los datos completos (nombre, RIF, fechas, dirección, números telefónicos y cronograma de ejecución de la obra).

Nota: Se debe tomar en cuenta el envío de todos los recaudos correspondientes con su perfil, en formato PDF y legibles, considerando lo siguiente, a fin de evitar retrasos en la gestión:

Cada recaudo debe digitalizarse individualmente y estar identificado según corresponda. Digitalizar el documento configurando el escáner mediante los siguientes parámetros: Hoja Carta – PDF (escala de grises, 150 ppp).

También puede visitar nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube