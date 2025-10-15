Nueva estafa con página falsa del Banco de Venezuela: así circula en redes sociales

Suscríbete a nuestros canales

Ciberdelincuentes despliegan una sofisticada campaña de phishing que imita con exactitud la interfaz del Banco de Venezuela (BDV) para despojar a los usuarios de sus fondos económicos.

La carnada de esta semana opera bajo el eslogan de engaño "Envía la solicitud", una convocatoria que busca inducir al clic inmediato, de acuerdo con una imagen difundida en redes sociales.

Así funcionar el nuevo método de estafa:

“Envía la solicitud”, es la publicidad de la estafa de la semana.

Cuando usted le da clic en enviar la solicitud se le abre una página clonada del BDV, igualita. Usted ingresa su usuario bancario, su contraseña de acceso y misteriosamente le llega un código y lo ingresa. Si hace eso. Olvídese del dinero que pudiera tener en su cuenta bancaria.

Los expertos en ciberseguridad insisten en la importancia de nunca ingresar datos confidenciales en enlaces no verificados, aun si parecen provenir de la entidad financiera.

Las entidades bancarias reiteran que no solicitan claves ni códigos completos por correo electrónico, SMS o enlaces externos a la plataforma oficial.