¡Atención! Seis estados de EEUU se suman a la prohibición de compra de comida chatarra con cupones SNAP

El gobierno de Trump, a través del Departamento de Agricultura (USDA) y el Departamento de Salud, intensificó la reforma del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Desde ahora se suman seis nuevos estados a la lista de jurisdicciones que prohibirán la compra de "comida chatarra" con los cupones de alimento según información de Telemundo Chicago.

Brooke L. Rollins y Robert F. Kennedy Jr. confirmaron que Hawaii, Missouri, Dakota del Norte, Carolina del Sur, Virginia y Tennessee adoptarán estas medidas restrictivas a partir de 2026 bajo la iniciativa Make America Healthy Again (MAHA).

Con esta actualización, ya son 18 los territorios aprobados para vetar el uso de fondos federales en productos de bajo valor nutricional, un paso que el gobierno considera importante para combatir la epidemia de enfermedades crónicas y devolver al programa su propósito original de nutrición esencial.

Medidas

Las nuevas normativas establecen límites estrictos sobre los artículos que los beneficiarios pueden adquirir con sus tarjetas EBT, enfocándose en la eliminación masiva de refrescos, bebidas energéticas, golosinas y postres preparados.

Mientras estados como Florida, Texas y Arkansas atacan directamente las bebidas azucaradas y los jugos artificiales, otras regiones como Iowa aplican reglas aún más severas que excluyen casi todos los alimentos sujetos a impuestos locales.

Esta estrategia obliga a millones de usuarios en zonas como Utah y Luisiana a modificar radicalmente sus hábitos de compra en los supermercados, ya que el sistema rechazará automáticamente el pago de estos productos prohibidos en la caja registradora.

