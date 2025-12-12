¡Estamos preparados! Padrino López: Hemos visto la pretensión de acercar vectores aéreos de los EEUU a nuestras costas

Suscríbete a nuestros canales

El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, advirtió a la Administración de Donald Trump, que Venezuela tiene la "capacidad para reaccionar y defender nuestro espacio aéreo" ante el sobrevuelo de aviones de combate estadounidenses cerca de sus costas.

Las declaraciones surgen dos días después de que plataformas de monitoreo como Flightradar24 reportaran la incursión de dos aviones F-18 Super Hornet de Estados Unidos (EEUU) en el Golfo, específicamente entre los estados de Zulia y Falcón.

En tal sentido, Padrino López calificó estas acciones como "intenciones de intimidarnos".

“No se equivoquen con nosotros, no nos vamos a quebrar por su despliegue aeronaval. Estamos preparados para reaccionar y defender este país (...) No sigan con sus juegos de operaciones psicológicas, porque no nos los tragamos ni nosotros la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ni el pueblo de Venezuela”, aseguró.

El titular de Defensa alertó que el repliegue estratégico de EEUU tiene la intención de “cerrar el Caribe y dominar los Estados del hemisferio”.

Ante este escenario, Padrino reiteró que tanto el Ejército como el pueblo venezolano se mantendrán firmes en "defender el concepto de soberanía".

"El Gobierno de Estados Unidos debe saber que no nos vamos a rendir. Es un imposible histórico rendirnos después de las lecciones que nos han dado nuestros libertadores", concluyó el ministro.