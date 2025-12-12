Nuevas órdenes en México: drástico cambio se anuncia a líneas telefónicas a partir de enero

Suscríbete a nuestros canales

México se alista para implementar un sistema obligatorio de registro de líneas telefónicas a partir del 9 de enero de 2026, según lo anunciado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

La normativa establece que cada línea, ya sea prepago o pospago, deberá vincularse con una persona natural o jurídica. Un cambio que busca eliminar el uso anónimo de teléfonos móviles y reducir delitos asociados a comunicaciones no rastreables, según lo anunciado por el medio Xataka.

Documentos exigidos para completar el proceso

Para llevar a cabo este registro, los usuarios deberán presentar documentos oficiales. En el caso de personas físicas se solicitará:

Credencial de elector o pasaporte

CURP

Mientras que las personas morales deberán entregar:

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

La CRT aseguró que los operadores móviles resguardarán los datos siguiendo la normativa vigente de protección de información personal.

Los principales proveedores del país, como Telcel, AT&T, Movistar y Altán, tendrán 30 días desde la publicación oficial de los lineamientos para habilitar plataformas destinadas al registro. Posteriormente, contarán con 120 días adicionales para completar el proceso con todos sus clientes, una tarea que también incluirá a operadores más pequeños.

Consecuencias para quienes no registren su línea telefónica en México

El Gobierno mexicano dejó claro que cualquier línea que no sea registrada antes de junio de 2026 será suspendida hasta que su titular entregue los datos requeridos.

