Trump amenaza a México con nuevo arancel: asegura que le debe este recurso a EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes la autorización de documentación para imponer un arancel del 5% a México.

La medida se aplicará si el país vecino no libera de inmediato 246,600,000 metros cúbicos de agua pendientes, según lo estipulado en el Tratado de Aguas, informó EFE.

El republicano señaló que México aún debe más de 986,400,000 metros cúbicos acumulados en los últimos cinco años. Advirtió que la falta de cumplimiento con el tratado causará que los agricultores estadounidenses continúen sufriendo daños económicos.

"Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados serán nuestros agricultores", subrayó, instando al gobierno mexicano a que "solucione esto ya", dijo Trump en su cuenta de Truth Social. "México continúa violando nuestro Tratado de Aguas, y esta violación está dañando seriamente nuestros HERMOSOS CULTIVOS Y GANADO DE TEXAS".

Tratado de 1944 y apoyo a Texas

La advertencia de Trump llega después de recibir en la Casa Blanca a un grupo de líderes agricultores del sur de Texas. A la reunión también asistieron el gobernador de este estado, Greg Abbott, y el senador republicano Ted Cruz. El objetivo del encuentro fue presionar a México para que cumpla con el acuerdo de aguas de 1944.

El Tratado de 1944 establece la gestión de los ríos Colorado, Bravo y Conchos entre ambos países. De acuerdo con este acuerdo, Estados Unidos debe enviar 1.850 millones de metros cúbicos desde el río Colorado a México cada año, y México debe entregar 2.185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años.

Crisis agrícola y plan de rescate financiero

La amenaza arancelaria se produce el mismo día que su secretaria de Agricultura, Brook Rollins, reconoció que el sector agrícola se enfrentaba a una crisis peor que la mayoría de los agricultores había experimentado en su vida.

La secretaria agregó que los agricultores recibirían su ayuda el 28 de febrero de 2026 y que sabrían cuánto recibirían "a finales de año".

En la Casa Blanca, el presidente Trump declaró: "Amamos a nuestros agricultores" y anunció un rescate de 12,000 millones de dólares. Estos fondos serán tomados de un fondo de la Secretaría de Agricultura.

