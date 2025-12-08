El País: Dueño de Hawkers bajo la lupa por millones provenientes de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, la Audiencia Nacional de España sacó a la luz una investigación masiva que rastrea una enorme red de blanqueo de capitales procedente de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela (Pdvsa), reveló El País.

La causa, conocida como Operación Bolívar, mantiene imputadas a seis personas, entre ellas al magnate venezolano Alejandro Betancourt, dueño de la rentable marca de gafas Hawkers.

De acuerdo con el reporte, el empresario estaría señalado por presunto desfalco que habría desviado más de 42 millones de euros mediante sobornos a funcionarios venezolanos.

Dueño de Hawkers bajo la lupa por millones provenientes de Venezuela

El medio español reseñó en un amplio reportaje que la investigación la encabeza Santiago Pedraz, titular del Juzgado de Instrucción número 5.

La causa se inició tras una petición de la Fiscalía de Zúrich a la Fiscalía Anticorrupción de España en septiembre de 2024, cuando alertó sobre el lavado de dinero vinculado a Pdvsa y la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela.

El origen y los "bolichicos"

En ese orden, se señala que el desfalco, que presuntamente comenzó en 2010 y se extendió hasta 2019, se centra en el desvío de valores patrimoniales de Pdvsa a través de "operativas de cambio de divisa" canalizadas por el petróleo.

Por lo que el Ministerio Público interpuso una querella el 17 de junio de 2025 contra Betancourt, su primo Pedro José de Jesús Benito Trebbau, el empresario Francisco Convit Guruceaga y otras tres personas.

A los principales investigados se les vincula con los "bolichicos", un grupo de empresarios que amasó grandes fortunas en Venezuela durante el periodo 2009-2011.

Según la Fiscalía, la red invirtió "importantes cantidades de dinero" en territorio español en bienes muebles e inmuebles, tras pagar 42 millones de euros en sobornos a funcionarios venezolanos. El dinero se utilizó para abrir sociedades y comprar acciones de todo tipo, agrega El País.

La documentación judicial indica que los funcionarios venezolanos sobornados habrían reconocido su culpabilidad y fueron condenados por las autoridades de Estados Unidos.

