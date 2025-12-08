Intentaba huir del país: así capturaron a un funcionario policial acusado por el asesinato de su expareja

Suscríbete a nuestros canales

Un funcionario de la Policía Municipal de Iribarren, quien está acusado por el asesinato de su exesposa, resultó detenido cuando intentaba salir del país.

De acuerdo con el reporte del comunicador @Edixon_234, al oficial de policía, cuyo nombre no reveló, lo buscaban por el violento crimen cometido en El Cují, estado Lara.

Se pudo conocer que, en el momento de su captura, el sospechoso se desplazaba rumbo a la frontera con Colombia, mientras portaba su arma de reglamento.

Las autoridades habían emitido una orden de aprehensión correspondiente al asesinato de la mujer, crimen que dejó huérfanos a varios menores de edad.

En medio de su viaje, las autoridades activas puntos de control lograron reconocer y capturar al acusado en San Cristóbal, estado Táchira, poco antes de la frontera con Colombia.

Los organismos de seguridad informaron que el presunto criminal quedó a la orden del Ministerio Público, entidad que se encargará del debido procedimiento penal.

Mató a su hijo en una posada de Aragua

En otro caso, una dantesca escena se registró en la población de Ocumare de la Costa, en el estado Aragua, luego de que una madre, presuntamente, asesinara a su hijo de cuatro años.

Tras cometer el crimen, la mujer se quitó la vida, dentro de una cabaña perteneciente a una posada, ubicada en la calle Independencia, sector El Playón, municipio Costa de Oro.

Autoridades se presentaron en el lugar y comenzaron las investigaciones para conocer las causas del lamentable suceso.

Los cuerpos de las víctimas se localizaron dentro de la habitación número 05. Posteriormente, se conoció que respondían a los nombres de Yesenia Belkis Bravo Amaya, de 44 años de edad y el pequeño Jesús Manuel Lombano Amaya.

Funcionarios del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) acudieron hasta el lugar para realizar las experticias correspondientes y el levantamiento de los cadáveres.

Los restos fueron trasladados hasta la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).

