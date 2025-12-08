¿Qué pasa con Dollar General? La cadena dispara ventas y revela un plan que impactará a miles

Suscríbete a nuestros canales

Dollar General confirmó que su expansión continúa a toda marcha tras anunciar que abrirá aproximadamente 450 nuevas tiendas en Estados Unidos durante 2026, una decisión impulsada por el sólido desempeño financiero registrado en el tercer trimestre del año fiscal 2025.

La compañía reportó un incremento cercano al 5% en sus ventas netas, atribuido a un mayor flujo de clientes y a un aumento en la rentabilidad por cada dólar vendido.

El director ejecutivo Todd Vasos destacó que la empresa avanza en sus iniciativas estratégicas y señaló que las nuevas tiendas se integrarán principalmente en comunidades rurales, donde la marca mantiene una fuerte presencia.

Actualmente, Dollar General opera cerca de 21.000 establecimientos bajo distintos formatos como DG Market, DGX y pOpshelf.

Dollar General avanza con aperturas, remodelaciones y reubicaciones

Durante el último trimestre —que cerró en octubre— la cadena inauguró 196 nuevas tiendas, remodeló más de 1.100 mediante sus programas “Proyecto Renovate” y “Proyecto Elevate”, y reubicó otras ocho.

Si bien previamente había proyectado abrir unas 575 tiendas para el año fiscal 2025, la empresa ajustó estas metas y ahora anticipa una expansión más moderada, aunque aún agresiva, de cara a 2026.

Las nuevas tiendas incorporarán mayor capacidad de refrigeración y una oferta más amplia de productos de salud y belleza, un segmento que ha mostrado crecimiento sostenido.

La compañía no reveló qué estados o ciudades recibirán las próximas sucursales, pero reiteró que privilegiará zonas rurales donde su modelo comercial tiene mayor impacto.

La empresa se fortalece mientras mejora el ánimo del consumidor

La expansión ocurre en un contexto en el que el optimismo del consumidor estadounidense comienza a mostrar leves señales de recuperación.

Un índice actualizado de la Universidad de Michigan registró una disminución en las preocupaciones sobre la inflación: las expectativas a un año bajaron del 4,5% al 4,1%, su nivel más bajo desde enero, cuando la administración Trump restableció aranceles generalizados a múltiples importaciones.

Aunque la inflación continúa por encima del objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, su tendencia a la baja favorece a cadenas como Dollar General, que captan a consumidores que buscan precios bajos en un entorno de presión económica sostenida.

