¡Alerta, consumidores! Dollar General retira este café de sus estanterías por riesgo de perforación intestinal

La conocida cadena minorista de Estados Unidos, Dollar General, suspendió la venta de uno de sus cafés más populares, el Clover Valley Instant Coffee de ocho onzas.

Esto después de que las autoridades sanitarias detectaran un posible riesgo para la salud de los consumidores.

Esta medida, que es un retiro voluntario, se aplicó en todos los estados donde el producto fue distribuido, entre los que se encuentran California, Texas, Florida, Nueva York e Illinois, así como en más de 40 jurisdicciones adicionales.

La decisión se tomó tras identificar la posible presencia de fragmentos de vidrio en el interior del producto, lo que podría ocasionar lesiones graves.

Consecuencias

El anuncio, emitido por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), advirtió a los consumidores sobre los peligros potenciales del producto contaminado.

La ingesta de los fragmentos de vidrio podría provocar daños dentales, cortes en la boca o la garganta, e incluso, en los casos más severos, una perforación intestinal.

Afortunadamente, hasta el momento, la cadena minorista no ha recibido reportes confirmados de personas afectadas, lo que indica que la medida de precaución se tomó con rapidez y de manera proactiva.

¿Qué café se retiró?

El retiro afecta a tres lotes específicos del café Clover Valley, que se comercializaron exclusivamente en las tiendas de Dollar General entre el 9 y el 21 de julio de 2025.

Los lotes identificados son: L-5163 (vencimiento 12/13/2026), L-5164 (vencimiento 12/13/2026), y L-5165 (vencimiento 12/14/2026).

El código UPC 876941004069 también se asocia con estos productos.

Las empresas y las autoridades sanitarias federales están unidas en su recomendación de que los consumidores desechen el producto de inmediato para evitar cualquier riesgo.

Recomendaciones

Si un consumidor adquirió uno de los lotes afectados, no debe ingerir ni utilizar el producto bajo ninguna circunstancia.

La mejor práctica es deshacerse del café de inmediato, colocándolo en un contenedor seguro para evitar que otros lo consuman por error.

Reembolso

Para tramitar el reembolso, los afectados pueden contactar directamente a Dollar General. El proceso es sencillo, no requiere de un recibo, solo se necesita el producto o los datos del lote para confirmar la compra.

El reembolso cubrirá el valor total de compra más los impuestos correspondientes. El servicio al cliente está disponible en el teléfono 1-888-309-9030 o por correo electrónico a [email protected].

